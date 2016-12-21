Этот адрес – Гороховая, 64 – до Октябрьской революции 1917 года знал почти весь Петербург. Здесь находилась квартира Григория Распутина – простого сибирского мужика, который сумел добиться расположения императрицы Александры Фёдоровны, а через неё – и самого Николая II. Как известно, наследник престола царевич Алексей страдал неизлечимой болезнью – гемофилией (несвёртываемость крови), и Распутин умел останавливать у него кровотечения. В этом и был секрет его популярности у царской семьи.

С советских времён в квартире №20 располагается коммуналка. Сохранилась она и сейчас. Недавно две комнаты в ней купил петербургский инженер Дмитрий Филатов, который всё детство провёл неподалеку – на Бородинской улице. Ещё 10-летним мальчиком он гулял по Гороховой и слышал от отца рассказы о могущественном старце Распутине. Дом №64 на Гороховой был построен в 1904 году, а Григорий в него въехал в 1914-м. Теперь Дмитрий Филатов хочет устроить в двух комнатах этой квартиры музей. Специально для корреспондентов Metro он провёл по ней экскурсию.

Здесь была спальня

– Комната, в которой мы находимся, предположительно, была спальней Распутина, – говорит Дмитрий. – Её подробно описал Феликс Юсупов. Обстановка комнаты была достаточно скромной: в углу стояла кровать, сундук ручной работы и дубовый шкаф. Я планирую найти дореволюционную мебель и воссоздать обстановку распутинской спальни.

Сейчас в квартире №20 идёт ремонт. Дмитрий Филатов приводит её в божеский вид, чтобы не стыдно было пригласить гостей. И хоть неофициально экскурсии сюда продолжаются уже минимум лет десять, до последнего времени коммуналка шокировала посетителей своей запущенностью.

– Уже несколько месяцев я делаю ремонт в двух комнатах и местах общего пользования, – продолжает Дмитрий Филатов. – К сожалению, он затянулся. Но это особенность старого фонда: ремонт здесь нельзя вести частями, начнёшь что-то делать в одном углу, неизбежно окажешься в другом. Ремонт мы делаем достаточно бережно – с привлечением реставраторов. Да и специалисты из Юсуповского дворца, где убили Распутина, сюда заходят и по необходимости консультируют.

Во второй комнате коммуналки Дмитрия Филатова ждал сюрприз: после снятия нескольких слоёв обоев советского времени показались старинные дореволюционные обои. Датировать их удалось с помощью газет того времени.

Находки, которые удивили

– Вот, смотрите, можно прочитать слова: «Определение Святейшего Синода», – показывает Дмитрий. – Удивительно, но в начале XX века для выравнивания стен также использовались газеты. Первый слой обоев – голубой, второй – розовый с цветочками, а потом идет тёмно-синий. Вместе со специалистами мы считаем, что именно последние были в коридоре и одной из комнат при Распутине. Мы собираемся музеефицировать эти находки, которые стали для меня удивительным сюрпризом.

Во второй комнате, расположенной по соседству со спальней Распутина, скорее всего, находилась «девичья». В ней жили дочки Григория – Матрёна и Варвара. Ещё у старца был сын, но он жил в селе Покровское вместе с матерью. Как считает Дмитрий, утверждения о том, что в этой квартире Распутин устраивал постоянные оргии с женщинами, не более чем миф. Вряд ли бы старец решился на такое в присутствии собственных детей, уверен он.

Прощание с Гороховой

Напоследок Дмитрий Филатов ведёт нас на кухню. Именно здесь находится одна из главных достопримечательностей распутинской квартиры – дверь на чёрную лестницу, через которую в ночь с 29 на 30 декабря 1916 года (с 16 на 17 декабря по старому стилю) сюда вошёл Феликс Юсупов и откуда навстречу смерти ушёл Григорий вместе со своим убийцей.

– С тех времён здесь сохранились большой крюк и некоторые детали от дверного колокольчика, – рассказывает Дмитрий Филатов.

Пока точная дата окончания ремонта неизвестна. Но в 100-летнюю годовщину гибели старца здесь обязательно будут гости.

Как это было. Об убийстве Распутина до сих пор спорят историки

Для убийства Распутина возник заговор, в котором приняли участие весьма видные персоны того времени: князь Феликс Юсупов, депутат Госдумы монархист Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, поручик Сергей Сухотин и военный врач Станислав Лазаверт. Последний считается весьма загадочной фигурой – некоторые исследователи уверены, что под этим именем скрывался офицер британской разведки МИ-6 Освальд Рейнер, который учился вместе с князем Юсуповым в Оксфорде. В последние десятилетия версия о «британском следе» в убийстве Распутина стала весьма популярной.

Однако хрестоматийной до сих пор остаётся другая версия – её изложил Феликс Юсупов в своих мемуарах. В них он рассказывает, что сначала заговорщики пытались отравить старца эклерами с цианистым калием, но яд не подействовал. Потом Феликс Юсупов стрелял Григорию в сердце из револьвера и, казалось, убил его. Но вскоре старец вскочил на ноги и бросился на князя... А потом побежал к воротам двора, где его настигла пуля Пуришкевича. Затем заговорщики погрузили тело в закрытый автомобиль, поехали к Петровскому мосту, где и скинули его в реку. Позже экспертиза покажет, что Распутин на тот момент ещё был жив...

Несмотря на то что после известия о смерти Распутина императрица Александра Фёдоровна потребовала немедленного расстрела убийц, никто из них никакого наказания так и не понёс. Дмитрия Павловича сослали на Персидский фронт, где шли боевые действия, а Феликсу дали предписание выехать в его имение под Курском.