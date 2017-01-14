Первые денежные переводы появились более десяти веков тому назад. Фейцянь или «летающие деньги» упоминаются во времена правления Китаем династии Тан. Товар, отсутствующий у торговца, но имеющийся у компаньона в другом городе, продавался посредством вручения клиенту одной из двух частей листка бумаги. Ее то покупатель предъявлял, приобретая вещь в оговоренном месте. Современный трансфер значительно проще. В некоторых, осуществляющих сегодня денежный перевод финсистемах, подобных https://moneypolo.com/int-ru/produkty/deneznye-perevody/, это занимает считанные минуты.



Виды трансфера денег



Перемещение средств производится в пределах одной страны или между двумя государствами. Называются такие финоперации соответственно внутренними и внешними. Во втором случае перевод именуется:



- трансграничным;

- международным;

- римессом.



Получать внешние финсредства можно в инвалюте отправления или национальной, после обмена по локальному курсу.



Важно! Предполагая осуществлять международные денежные переводы обратите внимание на существующие варианты их перемещения. Каждый вид доставки наличных имеет свои процентные ставки за ведение такого рода бизнеса.



Системы финансовых трансфертов



Практически у каждого человека возникает необходимость передать некую сумму в другой населенный пункт, в зарубежье. В мире существует несколько способов перевода.



• Международные платежные системы

• Почтовый перевод

• Межбанковская система SWIFT

• Электронный банкинг



Все виды перевода денежных средств имеют свою специфику, преимущества в зависимости от обстоятельств. Для отправителя важно выбрать вариант, который доставит деньги получателю в нужное место, вовремя.



Международные трансфертные системы



Наиболее известные из них, осуществляющие перевод финансовых средств на все континенты:



1. Western Union, 380 тыс. пунктов в 200 странах.

2. Contact – доставка в 91 страну, в течение 15 мин.

3. Moneybookers выполняет перевод денег в 236 стран, адвекция мгновенная.

4. MoneyGram International насчитывает 233 000 пунктов в 191 стране, доставка 10 мин.





Хотя системы осуществляют быстрый трансфер финансов, сроки выдачи их клиенту зависят от местных законов, правил.



Существенный недостаток подобного перевода денег — это ограничение в их количестве при одной транзакции. Имеются суточные нормы на одно лицо, ограничение единоразовой суммы в эквиваленте не более 1 500$. Системы выполняющие международные переводы работают лишь с долларом США, редко с евро. Поэтому понадобиться осуществлять обмен нацвалюты, что не всегда выгодно для клиента.



Почтовый трансфер



Перевод наличных работает как внутри одного государства, так и в международном масштабе. Существует множество видов почтовых трансферов финансов. В каждой стране они осуществляются соответственно с ее законами. При этом тарифы различные, адресант может выбирать перевод средств наиболее выгодный для него. Доставка денег получателю проводится в зависимости от предпочтенного метода, занимает от нескольких часов до 3-5 дней, в соответствии с видом транзакции.



Система межбанковских переводов SWIFT



S.W.I.F.T. – аббревиатура всемирного сообщества финансовой телекоммуникации. Система обеспечивает трансфер финансов, передачу сведений между банками. Ею могут обслуживаться юридические, физлица. Для того чтобы перевод денег за границу был осуществлен банк отправителя и получателя должны быть членами СВИФТ.



Для справки! Клиентов могут ожидать некоторые особенности перемещения денег. Одна из них – дополнительная комиссия при наличии сообщения. Доставка средств может происходить через несколько банков-партнеров, поэтому поинтересуйтесь конечной суммой трансфера.



При безналичном переводе отправителям нет ограничений в посылаемой сумме. Предназначение платежа клиент подтверждает необходимыми документами. SWIFT не столь быстрый перевод денег, но считается одним из самых надежных.



Электронные системы трансферта денежных средств



Главное преимущество перевода электронных денег — это моментальность их перечисления на счет. Основные системы таких трансферов – ВебМани, ПейПол. Для пользователей всемирной сети Интернет этот вариант наиболее предпочтителен при взаиморасчетах за покупки, сервис, другие операции. Финсредства зачисляются в виде различных электронных валют. Операция, перевод денег онлайн, не требует обращения в финансовые структуры, почтовые отделения.



Современные системы выполняющие такие функции обладают достаточной защитой, позволяющей безопасно проводить множество платежей различного назначения. Используя их можно при помощи соответствующих мобильных устройств оплатить коммунальные, другие платежи практически с любой точки земного шара. Одно условие – в этом месте должен быть доступ к защищенному инету. Пользователь может перевести деньги с карты на карту, банковский счет практически мгновенно.



Достоинство перевода электронных денег



Многие жители СНГ с недоверием относятся к данному виду трансфера денег, выстаивают очереди в финансовых учреждениях. При этом бесцельно тратят драгоценные минуты, часы, которые можно провести с большей пользой. Отдохнуть с семьей, друзьями, посетить музеи выставки или заняться хобби, выполнить дополнительную работу, другие неотложные дела. Ведь онлайн перевод денег позволяет значительно сэкономить время.



Посвятив несколько дней недель, месяцев освоению ПК, мобильного устройства, изучив правила безопасного пользования интернетом всегда можно получить дополнительное свободное время. С личным банкинг-кабинетом удобно работать, не покидая уютного жилища. Он понадобиться при устройстве на удаленную работу. Это новый вид предоставления рабочих мест, там достаточно много вакансий.



Среди множества разновидностей трансфера финансов всегда можно выбрать наиболее выгодное предложение. Отправив выбранным способом деньги перевод можно сэкономить на низких процентах обслуживающей системы.



В любой системе передачи денежных средств отправителю необходимо тщательно проанализировать имеющиеся варианты. Выбрать среди них наиболее оптимальную. При этом нужно не забывать, что в каждой из них могут находиться способы отправки денежного перевода с наименьшей процентной ставкой.