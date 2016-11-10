Правительство РФ стимулирует организации и предприятия переходить на системы автоматизированного электронного документооборота. Особенно те из них, которые оказывают услуги населению. Но для полноценной работы мало волеизъявления властей. Важно, чтобы люди, желающие воспользоваться госуслугами, имели такую возможность наравне с юридическими лицами. А для этого гражданам потребуется личная электронная подпись – ЭЦП физического лица.

Сегодня любой гражданин Российской Федерации может оформить электронную подпись физического лица и существенно упростить для себя решение многих бытовых вопросов. Но пока только тех из них, которые связаны с документами.

Первыми, кто воспользовался открывающимися возможностями, стали абитуриенты вузов. Переход на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил им подавать документы сразу в несколько учебных заведений по всей стране. В московские и питерские университеты хлынули потоки талантливой молодежи со всех уголков страны.

Но не у всех есть финансовая возможность приехать в выбранный вуз и лично подать документы. Здесь будущие студенты и их родители оценили всю пользу от применения ЭЦП физлица. Теперь для подачи заявления на поступление в вуз достаточно заверить его электронной подписью, выслать через Интернет и спокойно ждать результатов работы приемной комиссии.

А знаете ли вы, что теперь на Госуслугах можно использовать ЭЦП для физ лица?

Этот механизм дает возможность гражданину России расширить спектр услуг, предоставляемых порталом:

зарегистрировать личный автотранспорт;

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина;

зарегистрироваться по месту постоянного пребывания или временного нахождения;

получить загранпаспорт;

получить ИНН;

получить информацию о личном счете в пенсионном фонде;

получить официальную справку о необлаченных штрафах ГИБДД;

поменять паспорт гражданина Российской Федерации.

Алгоритм получения ЭЦП физического лица

Для того чтобы получить электронную подпись физического лица, необходимо:

Обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр. Заполнить заявление на получение ЭЦП. Внести оплату по выставленному счету. Предоставить в удостоверяющий центр необходимые документы (по списку ниже). Подписать договор с удостоверяющим центром. Забрать защищенный электронный ключ ЭЦП.

Документы для получения ЭЦП физического лица

Паспорт гражданина Российской Федерации. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) . Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Квитанция об оплате счета.

В случае невозможности представить в удостоверяющий центр оригиналы документов можно предъявить копии, заверенные в надлежащем порядке.

ВНИМАНИЕ!

Для работы с электронной подписью потребуется установить специализированный драйвер и программу криптографической защиты.