Чтобы семье, состоящей из нескольких поколений, было комфортно проживать под общей крышей, необходимо тщательно продумать планировку жилища. Функциональность и удобство частного коттеджа во многом зависит от расположения и конфигурации жилых и технических комнат. Проекты одноэтажных домов с тремя спальнями дают возможность учесть все нюансы и пожелания будущих жильцов, минуя их противоречия.

Выгодные моменты проекта одноэтажного дома: фото красивых коттеджей

Разработать план одноэтажного коттеджа можно самостоятельно или воспользоваться типовыми проектами домов с тремя спальнями, предлагаемыми разными компаниями. Одноэтажное частное строительство для больших семей, где могут ужиться люди различных возрастных категорий, имеет массу преимуществ, среди которых:

значительная экономия строительных материалов – нет необходимости укреплять межэтажные перекрытия и дополнительно приобретать материалы для стен последующих этажей. Кроме того, затраты на фундамент строения будут гораздо ниже;

отсутствие лестницы, которая занимает часть полезной площади и является дорогим сооружением;

продуманная планировка – все технические помещения располагаются в близкой доступности для пожилых членов семьи, детей, а также людей, физические возможности которых ограничены;

легкий доступ к приусадебной территории и саду, что имеет немаловажную роль для старших членов семьи;

экономия энергоресурсов – разводка всех коммуникаций в одноэтажном доме выполняется по упрощенной схеме, что уменьшает расходы, в частности, на проведение трубопроводов системы отопления в частном доме, а в будущем сами расходы на оплату счетов за отопление.

Еще одним достоинством одноэтажных построек является разнообразие архитектурных решений. Существует масса оригинальных проектов в различных стилях: от классического до современного, о чем свидетельствуют многочисленные фото загородных коттеджей. В одноэтажных конструкциях можно реализовать идею остекления большой площади, а также обустройства уютной террасы или пристройки гаража.

Полезный совет! Использование готовых типовых проектов одноэтажных домов поможет избежать ошибок при самостоятельном проектировании коттеджей.

Проекты одноэтажных домов с гаражом: фото-примеры для выбора

Разработка проектов домов, включающих гаражное помещение, в первую очередь основана на обеспечении максимального комфорта для проживающих. Как правило в таких вариантах предусмотрено наличие двух входов, один из которых ведет на улицу, а второй – непосредственно в дом. Такая планировка очень удобна, особенно в холодные и дождливые сезоны, когда, поставив автомобиль, можно сразу зайти в дом.

Наличие гаражного помещения избавит вас от беспокойства за припаркованный автомобиль, к тому же гаражное хранение считается существенным плюсом в вопросах по уходу за авто. Имея гараж, можно в комфортных условиях произвести некоторые виды работ по техническому обслуживанию машины: заменить масло или сделать сезонную замену покрышек.

Одним из дополнительных преимуществ коттеджей с пристроенным гаражом является возможность хранения там не только автомобиля, но и различных инструментов и инвентаря. Не исключен вариант организации в гараже мелкого производства, что тоже достаточно удобно. Размещение в гараже котельной значительно сэкономит полезную площадь.

Выбирая из различных проектов подходящий вариант, обратите внимание на наличие тамбура при входе в дом из гаража. Такое проходное пространство станет гарантией того, что при запуске двигателя авто или проведении работ, в дом не проникнут вредные газы и запахи. Некоторые проекты предполагают гараж для двух машин.

Варианты проектов одноэтажных домов с террасой

Наличие в проекте дома террасы придает всей архитектурной композиции особую индивидуальность. Дизайн открытого помещения подбирается в соответствии с габаритами и стилем самого коттеджа. Расположение террасы обычно планируют на безветренной и солнечной стороне, что позволяет пользоваться летним помещением до поздней осени.

Размеры террасы, закладываемые в проект, зависят от того, как будет использоваться это помещение. Для обустройства зимнего сада или организации летней кухни предусматривают просторное помещение. Это позволяет большой семье собраться для обеда или ужина, не испытывая при этом дискомфорт от того, что помещение тесное.

Наиболее часто используемые материалы для строительства домов с террасой – кирпич и дерево. Одноэтажные дома из кирпича, проекты которых предусматривают террасу, уже давно стали традицией в индивидуальном строительстве. Использование в возведении дома дерева дает возможность выполнить оригинальную отделку террасы, которая станет островком комфорта и отлично впишется в ландшафт.

Полезный совет! Чтобы строительство террасы не отразилось на общей стоимости дома, рекомендуют выбирать проекты, которые уже рассчитаны на ее возведение.

Использование готовых проектов во многом сократит расходы на строительство, так как терраса будет возводиться на одном фундаменте и под одной крышей с основным домом. Но специалисты могут спроектировать отдельную террасу, которая впоследствии пристроится к дому.

Проекты одноэтажных домов с тремя спальнями: особенности планировки

Важная особенность одноэтажного частного дома – планировка. От того, насколько она продумана, зависит комфортное проживание всех членов семьи. Выбирая из многочисленных готовых проектов одноэтажных домов с 3 спальнями, отдайте предпочтение функциональному и подходящему по площади варианту.

План одноэтажного дома с 3 спальнями

Возведение любого строения основывается на проекте, который содержит такие сведения: габариты, этажность, высота дома, количество комнат, их планировка и другие моменты. В содержание основного плана одноэтажного дома с тремя спальнями включаются несколько разделов:

архитектурно-строительный проект – содержит сведения о генеральном плане застройки, данные о материалах фасада, фундамента, толщине стен, уклона крыши. На этом этапе разрабатывается схема планировки одноэтажного дома с тремя спальнями с указанием расположения дверей и оконных проемов;

конструктивный раздел – включает расчет заглубления основания, толщины перекрытий, стропильной системы крыши, а также сведения о необходимом количестве строительных материалов;

инженерно-технический раздел – содержит схемы всех коммуникаций: вентиляции, отопления, канализации, водо-, газо- и электроснабжения;

дизайнерский раздел – включает ландшафтный и интерьерный дизайн, проектирование малых архитектурных форм (беседки, клумбы, наружное освещение) определяет стиль интерьера, вплоть до расположения мебели.

Чтобы планировка коттеджа была максимально удобной для всех проживающих, следует рационально спланировать расположение комнат и рассчитать для них оптимальную площадь. Для этого следует помещение гостиной сделать просторным: ведь именно в этой комнате будут собираться все члены семьи. Кухня может быть сдержанной по площади, но функциональной по планировке.

Проекты одноэтажных домов 12х12 с тремя спальнями

Разработать планировку одноэтажного дома 12 на 12 м, которая бы была максимально удобной, можно прибегнув к приему совмещения комнат. Наиболее часто встречается объединение гостиной и кухни, совмещение ванной и туалета в единый санузел, расположение котельной в гаражном помещении. Такие варианты планировки позволяют сэкономить полезную площадь для использования ее в жилых комнатах.

С учетом количества проживающих в семье детей, можно подобрать вариант, где две спальни будут использоваться как детские комнаты, и располагаться в одном крыле, а размещение третьей будет предусмотрено несколько обособленно, с другой стороны дома. Это позволит каждому из членов семьи иметь свой уголок для учебы, работы и отдыха.

Важным моментом в планировке одноэтажного дома 12 на 12 (фото часто демонстрируют подобные решения) является наличие нескольких санузлов, гардеробной и кладовых, которыми могли бы пользоваться все члены семьи не мешая друг другу. Для владельцев автомобилей главным фактором в выборе проекта будет наличие пристроенного гаража. Для семей, проживающих вместе с пожилыми родителями, удачным выбором станет проект дома с террасой.

Создать красивый проект одноэтажного дома, который бы объединял в себе запросы разных поколений – задача сложная. Однако рационально используя отведенную площадь, можно найти неординарное и конструктивное решение.

По материалам сайта: http://remoo.ru