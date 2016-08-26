Пешие прогулки по Москве позволяют почувствовать истинный дух столицы и насладиться архитектурой легендарного города. Путешествие по знаменитым улицам в сопровождении гида принесет новые знания. Специалист расскажет о малоизвестных исторических фактах, об уникальных событиях, имевших решающее значение для развития общества, о судьбах знаменитых людей, об архитектурной ценности зданий, храмов и дворцов.

Знаменитые улицы столицы

В центре Москвы сосредоточено множество достопримечательностей. На знакомство с каждым объектом может уйти не один час. Особо изобилуют культурными и историческими ценностями знаменитые улицы:

Никитская;

Варварка;

Ильинка;

Никольская;

Пречистенка;

Остоженка;

Арбат.

Для знакомства с улицами, являющимися историческими символами Москвы, гости столицы обычно выбирают пешеходные экскурсии.

Пешие прогулки в сопровождении гида

Для улиц в центре столицы обычно характерна небольшая протяженность. Например, Арбат имеет траекторию длиной всего в 1,2 км, Остоженка – 1,1 км, Пречистенка – 1,125 км. Участниками пешеходного познавательного мероприятия могут быть даже пожилые люди, граждане с ограниченными физическими возможностями и малолетние дети. Практически каждое здание, расположенное в центре Москвы, имеет свою удивительную историю и связано с судьбами известных людей. Гид расскажет об архитектурной ценности объектов и заслугах зодчих, являющихся их создателями. Экскурсовод приведет примеры упоминания особняков и дворцов в литературе, поведает о значимых событиях, происходивших на территории усадеб, храмов, монастырей, и сообщит другую интересную информацию.

Экскурсии проводятся неспешно, со множеством остановок. Участники мероприятия успевают насладиться красотой внешнего вида зданий, сделать памятные фото и спокойно усвоить информацию. Продолжительность пеших прогулок составляет два–три часа.

Особенное удовольствие участникам таких экскурсий принесет посещение Патриарших прудов и Александровского сада. Гости, впервые прибывшие в столицу, обязательно отправляются на Красную Площадь.

Туристические агентства предлагают тщательно разработанные программы, основанные на проверенной информации. Для людей, желающих ознакомиться с определенными объектами, могут формироваться индивидуальные программы.

Москва открывается в новых ракурсах, когда есть возможность пройтись по булыжной мостовой и в прямом смысле прикоснуться к зданиям, пропитанным духом веков.