Наступившая осень задачу модника не облегчила: количество актуальных тенденций по-прежнему зашкаливает и разобраться в этом многообразии под силу далеко не всем. Особенно жёсткой выглядит борьба в мире принтов. Противостояние любителей полоски, клетки и гороха идёт не один сезон. Пока что в общем зачёте проигрывает горох. Триумфально вернуться на подиумы ему удалось три года назад, когда носить платья, жакеты и аксессуары в горох стало всеобщей тенденцией. Популярности этого принта немало поспособствовали яркие персонажи мира искусства. Например, японская художница Яёи Кусама выпустила ряд коллабораций с модными брендами, предложив общественности свой фирменный принт в цветной горох.

Увереннее всего в мире глянца и в шкафах покупателей себя чувствует клетка, которая практически никогда не выходит из моды и лишь претерпевает стилистические изменения. Например, прошлой осенью была актуальна мелкая клетка, а в этом сезоне в фаворе крупная клетка или клетка, напоминающая сетку-рабицу.

А вот ещё один участник триумвирата принтов – полоска – за последний год сделал существенный рывок вперёд. Восхождение к модному Олимпу началось с этой весны, когда дизайнеры многих модных брендов, не сговариваясь, придумали огромное количество вещей в полоску. Тенденция не угасла и осенью. Поэтому в новом сезоне именно этот принт может считаться фаворитом.

Полоска полоске рознь. Широкие полосы уже давно в прошлом, средние и узкие – примета как раз нынешнего дня. При этом горизонтальная полоска актуальна гораздо меньше, чем вертикальная, которая закрепилась и в формальной моде (костюмы в полоску – однозначный осенний хит мужского и женского гардеробов), и в одежде в стиле casual.

Ещё одна заметная тенденция наступившего сезона – сочетание разных по ширине и направлению полос. Такой подход позволяет избавиться от излишней прямолинейной геометричности этого принта, а заодно и спасти вашу фигуру от порой неминуемого визуального расширения или удлинения.

Наконец, такой важный вопрос о сочетаемости полоски этой осенью практически не стоит. Дизайнеры и стилисты в один голос рекомендуют сочетать её практически со всеми возможными цветами и фактурами, забыв о всех существующих правилах и стереотипах. А самые отчаянные модники могут последовать примеру японцев и сочетать до этого непримиримых врагов – полоску и клетку или полоску и горох. Конечно, это довольно рискованно, но и весьма перспективно!

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