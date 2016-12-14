Череповецкие многодетные семьи написали президенту страны петицию о выделении каждой российской семье с четырьмя детьми и более по минивэну отечественного производства.

– Я многодетная мама Череповца, – рассказывает автор обращения Ирина Трофимова. – Проблема с перевозкой детей в многодетной семье действительно назрела. Без нарушений ПДД всей семьёй в обычный автомобиль не влезть, подержанный минивэн покупать чревато – неизвестно, что за корыто купишь, денег на новый нет, в итоге – сплошные неудобства с нынешними темпами жизни и штрафами. Идею я вчера воплотила в жизнь, и она набирает серьёзные обороты – уже подписалось более 200 человек. Обычный легковой автомобиль вмещает в себя только пять человек. Если рождается четвёртый ребёнок, остро встаёт вопрос передвижения всей семьёй. Без нарушения Правил дорожного движения шесть человек в авто уже не помещаются.

Поэтому варианты здесь могут быть разные:

1. С риском быть оштрафованными, в переполненной машине семья всё-таки едет на своём авто.

2. Выезжать группами, что достаточно неудобно и порою невыполнимо из-за длинных расстояний.

3. Каждый раз при возникновении необходимости куда-то ехать заказывать минивэн, что, в свою очередь, достаточно затратно.

4. Кого-то лишать удовольствия поездки и оставлять дома, что порою является причиной переживаний.

5. Никуда не ездить или лишь изредка – раз в год в отпуск, например.

Каждый из вариантов содержит в себе определённые неудобства. Купить минивэн, даже подержанный, большинство многодетных семей не в состоянии.

Предлагается следующее: при рождении в семье 4-го ребёнка (или усыновлении/удочерении) выделять в бессрочное пользование минивэн. Такая мера, во-первых, будет стимулом для повышения рождаемости. Как известно, если в семье уже есть трое детей, то решение о рождении четвёртого ребёнка принимается достаточно легко, а при наличии такого стимула, как получение комфортного авто, – в особенности.

При выделении такой модели, как 7-местная Lada Largus, это поддержит отечественный автопром на государственном уровне, окажет позитивное воздействие на имидж марки. Позволит многодетным семьям чаще бывать на природе, выезжать вместе куда бы то ни было, укрепит преемственность поколений.

Действительно, идея отличная, причём в мировом масштабе! Минивэны для многодетных могут иметь специальную раскраску и стать социальной рекламой и зримым продвижением счастливой большой семьи. Пусть на наших улицах красуются мини-автобусы для многодетных, а не «ламборгини» юных богатых бездельников. Необычные минивэны должны стать ярким и в то же время привычным элементом городской среды, как знаменитый школьный американский автобус или двухэтажный красный лондонский.

Под петицией уже множество трогательных комментариев. «Подписываюсь, потому что у меня 8 детей. Марина Стрельникова, Москва».

«Подписываюсь, у нас четверо маленьких детей, и мы живём в маленькой деревне, где нет ни садика, ни школы, ни магазина, и мы очень нуждаемся в машине! Карина Меллеш, Приозерский район, посёлок Новая Деревня, Россия».

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