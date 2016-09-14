Закончился август, прошла первая половина сентября. Мы ничего важного не пропустили? Может быть, дефолт? Нет, вроде пронесло. А как насчёт девальвации рубля? И тут мимо. Национальная валюта стабильна как никогда. Традиционно тяжёлые конец лета – начало осени в России выдались на удивление спокойными и даже позитивными.

Во-первых, давайте взглянем на отечественный фондовый рынок. Российские акции растут как на дрожжах, индекс ММВБ достиг исторического рекорда за всё время существования. И кто же является драйвером роста? Может быть, нефтяные бумаги? Или акции металлургов?

А вот и нет. Самыми доходными акциями из индекса ММВБ в августе стали бумаги «Аэрофлота» – они прибавили 15% (во многом благодаря хорошим финансовым показателям – результаты компании превзошли ожидания аналитиков). В лидерах роста также акции банковского сектора – Сбербанка и ВТБ.

А вот хуже всех в последний месяц лета выглядела «Транснефть». Её акции подешевели на 7,5%. В чём же причина подобного внезапного «ралли» на фондовой бирже?

Причин несколько. Это и приток международного спекулятивного капитала в страну, и свободные деньги у банков, которые те решили разместить на бирже. Наконец, растут фондовые площадки многих развитых и развивающихся стран. Тем более отрадно осознавать, что Россия не осталась на обочине общемирового процесса.

Во-вторых, порцию экономического позитива обеспечила промышленность. Всё первое полугодие производство в России падало, снижался выпуск машин и оборудования, стагнировал внутренний спрос.

Но похоже, что во втором полугодии ситуация начинает потихоньку выправляться. Пока речь о росте, разумеется, не идёт, но промышленность явно нащупала дно. А некоторые сектора так и вовсе демонстрируют отличные результаты. Это и сельское хозяйство с ударными урожаями, и нефтяная промышленность. В последней так и вообще 25-летний рекорд по добыче.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в начале сентября среднесуточный объём добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей. Это произошло впервые с 1991 года. Сейчас страна добывает больше чёрного золота, чем мировой лидер – Саудовская Аравия. Как следствие – растут золотовалютные резервы Центрального банка. Объём международных резервов РФ увеличился в августе на 0,3% и на 1 сентября составил 395 млрд долларов. За 8 последних месяцев резервы увеличились на 7,3%. Очевидно, что, имея такую «подушку безопасности», а также постоянный профицит во внешней торговле и низкий уровень долга, власти России совершенно не боятся дефолта по типу того, который случился в 1998 году.

Экономические трудности ещё не преодолены (в частности, сильно беспокоит продолжающееся падение доходов населения), и та же девальвация рубля (в случае резкого падения цен на нефть) совершенно не исключена, но апокалиптические сценарии, которыми пугают население некоторые эксперты, вряд ли нам грозят.

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