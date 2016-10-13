Наступила середина осени, и Россию накрыла порция негативных экономических новостей. Судя по опубликованным Росстатом цифрам, в стране одновременно резко упали оборот розничной торговли (в августе минус 6,4% к августу 2015 года) и доходы населения (минус 8,3% в августе к июлю – это, кстати, рекордное снижение начиная с 2008 года). Если к этому добавить проблемы с дефицитом бюджета и слухи о том, что Резервный фонд будет исчерпан уже в этом году, то картина и вовсе становится неприглядной. Стоит ли удивляться, что власти забеспокоились и глава правительства Дмитрий Медведев даже был вынужден успокаивать население в своей программной статье в журнале «Вопросы экономики».

Как оказалось, Медведеву есть чем унять опасения общественности. Во-первых, несмотря на санкции и низкие цены на нефть властям удалось избежать крушения финансовой системы страны (банковской паники, бегства вкладчиков от рубля). Во-вторых, снизился отток капитала, выросли золото-валютные резервы, значительно сократилась инфляция. Как пишет глава правительства: «Целевой ориентир 4%, ещё недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания». Наконец, Россия в этом году поставила рекорд нефтедобычи и есть пусть и скромные, но успехи в импортозамещении (продукты питания, производство автомобилей).

Закончив с достижениями, во второй части статьи Дмитрий Медведев переходит к задачам. Правительство хочет видеть в стране экономический рост, который своим появлением будет обязан увеличить доли инвестиций в структуре ВВП (сейчас всего лишь 18% от валового продукта). Инвестиции в свою очередь должны хлынуть в экономику, так как власти будут повышать качество государственного управления, проводить структурные реформы через различные институты промышленной политики (корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, фонд развития промышленности и т. д.), а также в результате улучшений на рынке труда, жилья и, наконец, в процедурах госзакупок. Ещё в бытность президентом России Дмитрий Медведев оценивал воровство в системе госзакупок в триллион рублей в год. Похоже, в ситуации дефицитного бюджета, падения доходов правительство больше не может мириться с подобной масштабной коррупцией, а значит, нас ждут новые телевизионные кадры изъятых коробок с наличными долларами и евро у высокопоставленных чиновников.

Коснулся также Медведев и того, чего власть делать точно не будет. Включение печатного станка для стимулирования экономики (программа Столыпинского клуба), жёсткое «советское» планирование и регулирование, тотальная распродажа госсобственности – все это не те советы, к которым будет прислушиваться правительство.

Очень жаль, что в статье премьера ни слова про ударные налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, которые сейчас так требуются России, не упомянута дебюрократизация, мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка. Очень многие предприниматели хотели бы услышать про конкретные планы правительства по стимулированию различных секторов промышленности, не связанных с нефтегазовой сферой (она и так стимулируется благодаря девальвации рубля, что случилась два года назад). Впрочем, есть надежда, что данная статья Дмитрия Медведева – не последняя и ситуация в экономике рано или поздно заставит власти сверстать более амбициозные планы.

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