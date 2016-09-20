18 сентября 2016 года в Казани состоялось долгожданное открытие первой очереди городского парка «Черное озеро».Парк является культурным наследием РТ, но в последнее время находился в неудовлетворительном состоянии и нуждался в реконструкции.



«Черное озеро» теперь условно разделено на шесть зон. В каждой зоне разместили необходимые объекты и инфраструктуры для того, чтобы обеспечить функциональное наполнение парка.



В ходе ремонта была отреставрирована главная достопримечательность парка — «Арка Влюбленных». Центральную лестницу демонтировали и перестроили, ступени уложили гранитом, а также разбили цветники. Остальные лестницы реконструировали — шаг ступеней привели в соответствие с нормами, выровняли и облицевали. Боковые бетонные перила лестниц демонтировали, изготовили новую конструкцию, и на нее установили исторические балясины. Организовали пандус для родителей с колясками, велосипедистов и мало мобильных групп населения. Слева от арки демонтировали беседку и амфитеатр. Проектом предусматривается реконструкция этой зоны отдыха с последующим сооружением деревянных ступеней амфитеатра на рельефе, павильона летнего кафе и перголы над зоной рассадки по периметру площадки.



Реконструировали открытую площадку в центре парка. Здесь появился деревянный настил из лиственницы светлого цвета — это небольшая сцена для общественных мероприятий, места для зрителей и пологий склон в качестве естественного амфитеатра. Лиственницу обработали маслом, которое защитит настил от погодных сюрпризов. Центральную площадь парка оформили деревянной перголой, повторяющей круговую форму площади и разделенной на сектора, чтобы подчеркнуть основную ось парка. В центре перголы организовали цветник с автополивом, а чуть позже здесь установят круглую скамью. На площади уложили новую крупноформатную брусчатку. В роще устроили дополнительные тропинки, чтобы можно было прогуливаться между деревьев. Вдоль дорожек установили ландшафтные фонари с круглыми плафонами. В парке появились новые скамейки и урны. Организовали зону воркаута с различными видами брусьев, турников и колец. Сейчас на детской игровой площадке установили деревянный холм, на котором уже в октябре появятся остальные элементы игрового оборудования. Небольшая задержка связана с тем, что пришлось менять конфигурацию детской площадки, чтобы избежать сноса деревьев. Ни одно дерево в итоге не пострадало — игровую зону аккуратно вписали в ландшафт. На деревянном холме будет смонтирована скатная горка, скалодром и канатные сетки, а еще сквозь него можно будет пройти по тоннелю. Появится игровая песочница, карусели, качели-балансиры и качалки на пружинках. Помимо этого построят двухметровый мост с перилами, под которым можно будет покататься на качелях-гнездах, полежать в гамаке, а также забраться по трубе из канатной сетки. С моста откроется отличный вид на парк — идеальное место для фотосессий.



В мае 2017 года планируется завершить реконструкцию западной части парка. Доступ в эту часть парка временно закрыт. Здесь предполагается благоустройство чаши озера и устройство спусков в воду в виде пологих ступеней, которые обеспечат доступ к катку на поверхности озера в зимнее время. Сейчас разрабатывается проект реконструкции деревянных строений на берегу озера с последующим расположением в них ресторана, кафе и детского клуба. Предлагается также устройство летней веранды на деревянной площадке между зданиями. Проект предполагает всесезонное использование парка. На открытой площадке предусмотрена возможность установки елки. Также предполагается заливка катка на поверхности озера с пунктом проката и раздевалкой в одном из деревянных павильонов.



Фото: flickr.com