Apple еще не успела представить российскому потребителю новую версию айфона, как вокруг неё уже возник скандал. На сайте МВД Татарстана появилась информация сразу о двух случаях мошенничества, связанных с продажей смартфонов.



Аферисты предлагают на своём сайте приобрести iPhone 7 по подозрительно низкой цене – 7,5-7,7 тыс. рублей, тогда как средняя стоимость смартфона в России варьируется от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.



Как сообщает МВД РТ на своей официальной интернет-странице, жители Зеленодольска зашли на сайт компании, которая базируется в Санкт-Петербурге и реализует iPhone 7 по низкой цене (название компании не сообщается). Татарстанцы оставили заявку, после чего с ними связались сотрудники компании, оформили заказ и договорились о доставке товара по почте.



Получив уведомление о прибытии покупки, зеленодольцы перечислили деньги компании. Сюрприз ждал их после открытия заветной коробки. Вместо желанного смартфона в ней лежали гранёный стакан, товарный чек на телефон и обрывки бумаги. На данный момент ОМВД России по Зеленодольскому району проводит следственно-оперативные мероприятия по факту обмана.



Это не первый случай мошенничества, связанного с продажей популярных гаджетов. На интернет-форумах можно найти множество историй, как люди получали в посылке всё, что угодно, кроме заветной покупки: камни, игрушечные телефоны, бутылки с газировкой, пачки с бумагой и т. д. Например, пользователь Tutcheffff в отзывах на сайте iguides.ru пишет: «За год примерно 20 посылок из штатов заказывал. Большая часть приходит вскрытыми – надорваны по углам и шарятся руками». А пользователь Gross делится: «За 3 года покупал больше 200 устройств, кражи были примерно из 5% посылок». Правда, большинство из любителей заказывать гаджеты в Сети отмечают, что раз на раз не приходится.



Автор: Рената Кимаева



Фото: megakote.ru