Анджелина Джоли вызвала в соцсетях шквал критических замечаний после встречи с детьми в Иордании. Поводом для возмущения стал наряд голливудской звезды. Под черное платье-балахон Анджелина Джоли не надела бюстгальтер. В качестве посла доброй воли ООН актриса приехала в Иорданию, чтобы пообщаться с детьми беженцев из Сирии. В лагерь, где живут семьи, бежавшие из страны, где идет война, Анджелина Джоли прибыла 9 сентября - произнесла небольшую речь, пообщалась с подростками и малышами, спросила,...