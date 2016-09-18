Неизвестный проделал дыру в банкомате, находящемся на Гаванской улице в Петербурге, и похитил около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает агентство Телеграф. Нехватка денег была обнаружена при инкассации. На панели банкомата для кражи было проделано четырёхсантиметровое отверстие. В то же время "Фонтанка" сообщает, что инцидент произошёл ещё в ночь на 12 сентября. В ту же ночь преступники похитили деньги ещё из четырёх банкоматов. Преступники через проделанную дыру подключились к блоку...