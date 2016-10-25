2016 год стал годом водоохранных зон в Республике Татарстан. В связи с этим «Metro. Казань» решило поговорить о состоянии водных ресурсов в республике с Дмитрием Шиллером – президентом Федерации подводных видов спорта РТ и председателем отделения Русского географического общества в РТ. Каждый год команда РГО занимается очисткой водоёмов Татарстана.



Каким критериям вы следуете, выбирая водоёмы для очистки?



Прежде всего, мы чистим водоёмы, которые являются зоной отдыха для людей. Например, Глубокое озеро. Оно очень красивое, комфортное и имеет подходы к воде практически со всех сторон. Туда часто приезжают люди отдохнуть, и, как водится – результатом отдыха становится мусор. Мусор как на суше, так и в воде.



Для сравнения – Голубое озеро. Здесь мусор в основном на суше. Потому что люди заходят в озеро окунуться и оздоровиться. Совершенно другое отношение к водоёму. Туда, куда ты окунаешься оздоровиться, не хочется бросать мусор. Он, конечно, там тоже есть, но не в таких количествах. Плюс в Голубое озеро можно войти практически только с одного места, поэтому и площадь загрязнения здесь меньше.







Самое необычное, что вы доставали со дна водоёмов в РТ?



В 2006 или 2007 году из глубокого озера мы достали остатки старого нагана, детскую коляску, транспарант 2 х 1,5 м «Не бросайте мусор на пляже», лодку, покрышки высотой 1,8 м. Запомнилось, что из озера Кабан мы вычистили очень много железа и строительного мусора.







Вы занимаетесь очисткой водоёмов в Казани с 2005 года. Как изменилось состояние вод за это время?



Если смотреть за большой промежуток времени, то состояние улучшилось. Хотя мусора по-прежнему очень много. Сейчас мы уже уходим дальше от пляжной зоны купания и убираем мусор с более глубоких пластов. Но очистить полностью водоёмы на данный момент нереально. Мы можем способствовать только улучшению ситуации, но не кардинальному её изменению.







Расскажите о работе со слабослышащими ребятами?



При Молодёжном отряде РГО в РТ появилась группа слабо-слышащих ребят, которые проходят подготовку у тренеров по подводным видам спорта и второй год подряд участвуют в очищении водоёмов. Для них подводный мир так же комфортен, как и суша. Они легко понимают друг друга и координируют действия между собой. Если обычно у водолазов есть стандартных знаков двадцать для общения, то для слабослышащих их намного больше. Подводный мир – мир тишины, а для них таков весь мир.







Изменилось ли отношение людей к загрязнению водоёмов?



Главное, что сегодня очень много молодёжи участвует в экологических акциях и поддерживает это движение.



Сейчас для молодых людей создано очень много интеллектуальных развлечений. А чем выше культура – тем чище в городе. Им есть куда деть свою энергию, и есть возможность направить её в нужное русло. Даже популяризация занятий спортом даёт свои плоды. Если ты измотан тренировкой – тебе будет лень идти куда-то на озеро и мусорить. Наконец, у молодых людей начинает меняться самосознание. Теперь «моё» для них не ограничивается квартирой, где они живут. Появляется понятие «мой город», за который несёшь ответственность. Иными словами, появляется активная гражданская позиция.



Автор: Регина Шагеева

Фото: пресс-служба РГО



