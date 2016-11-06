Жирафе Луге исполнилось 35 лет. По мнению специалистов Ленинградского зоопарка, где родилась и живёт юбилярша, Луга считается самой старой в мире.

– Мы следим за жизнью зоопарков России и мира и не встречали данных, что кто-то из жирафов прожил дольше, – рассказал Metro сотрудник зоопарка Дмитрий Васильев. – Так что Луга вполне может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса. У нашей героини хорошая наследственность: её бабушка и дедушка, Мальчик и Джульетта, прибыли к нам в зоопарк в 1956 году из дикой природы и прожили по 28 лет.

Луга – вдова, её муж Гамлет скончался несколько лет назад.

– Супруги произвели на свет семерых жирафят, – продолжает Дмитрий Юрьевич. – Сейчас все они радуют посетителей в разных зоопарках России и мира. Самый знаменитый – Самсон, ему уже 23 года, он является звездой Московского зоопарка. Младшая дочь Соня осталась жить с матерью. Не могу сказать, что Луга скучает по мужу. Ведь они жили в разных вольерах и встречались только раз в год. А в последнее время ей не до мужчин – она же старушка.

По человеческим меркам Луге сейчас примерно 90 лет. Главная в их семье – 13-летняя Соня. Она, как более молодая и резвая, задаёт настроение в маленькой группе.

– Животные, как и люди, с возрастом усыхают, и любой специалист, взглянув на Лугу, скажет, что она уже старенькая, – говорит Васильев. – У неё шея тоньше стала, щёки впали. Но для своих преклонных лет жирафа выглядит прекрасно и отличается хорошим аппетитом.

В день Луга съедает 60 ивовых веников, три килограмма моркови, полтора – капусты, а также микс из картофеля, отрубей, свёклы и фруктов. В качестве лакомства получает пророщенный овёс и пару бананов. По словам сотрудников зоопарка, не было дня, чтобы самая старая жирафа в мире что-то недоела или отказалась от еды. Постоянно заигрывает с посетителями: показывает им свой длинный язык.

В день 35-летия Луга оторвалась: за день съела гроздь любимых бананов. Именинница была счастлива.