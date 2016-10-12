Международный форум «Россия – спортивная держава» во Владимирской области ознаменовался сенсацией. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что покинет свой пост, чтобы сосредоточиться на работе в Госдуме и Международном олимпийском комитете (МОК). Возможным преемником Жукова СМИ называют двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, которая недавно вошла в комиссию спортсменов МОК.

– Александр Дмитриевич Жуков, который в ближайшее время уходит с этого поста, встал перед принципиальным выбором между ОКР и Госдумой. Он предпочёл работу в Госдуме, потому что эффективно делать то и другое, он сам, как человек ответственный, понимает, что невозможно, – поделилась мнением с Metro олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. – Этот созыв Государственной думы будет работать совершенно в другом режиме и мы видим глобальные изменения, находясь внутри, соответственно, нужно постоянное присутствие и многое другое. А всё-таки те задачи, которые сейчас должен будет решать будущий президент Олимпийского комитета, это практически выстраивание отношений со всеми западными общественными организациями и тут должно быть полное погружение, чтобы вернуть обратно на те рельсы, которые были до Рио. Понятно, что совмещать с работой в Госдуме практически невозможно, особенно, когда сейчас идёт бюджет, за который Александр Дмитриевич отвечает.

Ещё одним важным моментом стало предложение президента РФ Владимира Путина закрепить за одним из вице-премьеров кураторство таких сфер, как спорт, молодёжная политика и туризм. В СМИ сообщили о создании нового агентства, которое займёт место Минспорта, Ростуризма и Росмолодёжи. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин не имел в виду преобразование Минспорта и создание новых ведомств в этой сфере.

– Если говорить про агентство или министерство, что это будет, то дело в том, что если забрать полномочия спорта высших достижений и передать их в ОКР с государственными субсидиями, то тогда будет легче сосредоточиться этому агентству на массовом детском спорте, что и должно в принципе делать министерство. Это моё мнение, я не знаю, как будет, но это напрашивается, – продолжает Журова. – Тут же завязана и молодёжь, может немного выбивается туризм, потому что в принципе я считаю, что туризм это отдельная более серьёзная тема, но в данный момент времени страна по бюджету не готова ставить перед собой такие амбициозные задачи, которые у туризма есть. Поэтому пока находясь в состоянии невозможности реализовать всё, что можно было бы реализовать в теме туризма, такое совмещение, наверное, оправдано. Я думаю, что человек, который всё это будет возглавлять, должен разбираться во всех этих темах, тут и позиционирование России, её имидж и привлекательность, если мы говорим про туризм, и опять же имидж через спорт, но уже массовый, детский. Это моё мнение и мне кажется, что будущему руководителю нужно будет на этом серьёзно сосредоточиться и усилить роль министерства или это будет агентство, именно в этой части. Мне кажется, это давно нужно было сделать, потому что это одна из претензий к нам мировой общественности и МОК, потому что они считают, что у нас очень жёсткий контроль государства над спортом высших достижений, а практически ни в одной стране мира, возможно, кроме Китая, такой зависимости нет. И те претензии, которые нам предъявляли, они касались именно этого. Поэтому, если бы мы это ещё 8 лет назад сделали, то может сейчас было бы меньше вопросов к нам в связке государства и спорта. Мы выбиваемся здесь из общемировой системы управления спортом.

По мнению Журовой, на пост нового президента Олимпийского комитета России много кандидатов:

У нас есть и спортсмены, побывшие чиновниками, поэтому это может быть комбинация любая. Но это должен быть человек, который понятен спортивным общественным организациям на Западе и уже имеет какой-то опыт работы. И, конечно, который полностью здесь может управлять, потому что, во-первых, это очень очень серьёзные финансовые потоки, это работа со спонсорами, потому что Олимпийский комитет в основном финансируется не из бюджета, а за счёт спонсоров, в том числе. Должно быть умение выстраивать новые маркетинговые программы и так далее. Это должен быть серьёзный человек. У нас есть и спортсмены, которые уже имеют это делать успешно, есть и чиновники. Там большой разброс, можно человек 20 как минимум назвать, кто может быть президентом Олимпийского комитета.