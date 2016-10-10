Узбекский Футбольный клуб "Андижан" отправил своих игроков работать в поле собирать хлопок, сообщает BBC.

Отмечается, что команда сейчас находится на нижней строчке рейтингов, впереди у них шесть игр, поэтому фото собирающих урожай игроков вызвало шквал негодования в соцсетях.

Тем не менее, выезд в поле задумывался как мероприятие, направленное улучшение имиджа команды. ФК опубликовал фото работающих футболистов на своем сайте и аккаунтах в соцсетях с подписями вроде "игроки и тренеры работают бок о бок".

BBC также отмечает, что на сборы в поля узбекское правительство нередко отправляет не только спортсменов, но и учителей и врачей. Периодически с целью "улучшения имиджа" там появляются и публичные фигуры, вроде актёров и певцов. Отказ от участия в таких мероприятиях может быть чреват внесением в "черный список".

Но по какой-то причине именно футболисты стали главной целью насмешек. "Футболисты "Андижана" собирают хлопок. Похоже, они нашли свое призвание - им там самое место", - пошутил в Twitter журналист Элмурод Эрматов. С его точкой зрения согласились многие пользователи соцсети, предложившие присоединиться к игрокам "Андижана" спортсменам национальной сборной, учитывая их недавний проигрыш команде Иране.