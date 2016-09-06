Россия-Гана 6 сентября 2016: прогноз

После провального чемпионата Европы во Франции обновлённая сборная Станислава Черчесова впервые сыграет при родных трибунах. Как болельщики встретят национальную команду на стадионе «Локомотив»? Этот вопрос является ключевым в преддверии предстоящего матча с Ганой.

Минувший поединок с Турцией, завершившийся нулевой ничьей, оставил двойственное впечатление. С одной стороны, в стартовом составе появилось сразу семь новых футболистов по сравнению с минувшим Евро-2016, что не могло не обрадовать болельщиков, истосковавшихся по новым именам. Но с другой – россияне снова не забили ни одного мяча, пробив в сторону ворот всего четыре раза.

Россия-Гана: футбол-2016 (товарищеский матч)

Станислав Черчесов презентовал в Турции новую для российского футбола схему с тремя центральными защитниками. Эта расстановка в последние годы становится едва ли не главным трендом европейского футбола. С приходом нового тренера тактический арсенал нашей сборной увеличивается. Возможно, такую же схему мы увидим и во встрече с Ганой.

Несмотря на то, что команда Ганы не входит в число сильнейших мировых сборных, россиянам не стоит ожидать в Черкизово лёгкой прогулки. Африканцев тренирует известный специалист Авраам Грант, который вместе с «Челси» доходил до финала Лиги чемпионов. Впрочем, букмекеры считают фаворитами именно нашу сборную – коэффициент на её победу равен 1,82.

Россия-Гана: составы

Александр Мостовой:

бывший игрок сборной СССР и России (1990 – 2004)

- В матче с Турцией мы увидели всё то, что можно было предположить заранее.

Ничего нового по сравнению с той игрой, которую наши футболисты показали на минувшем Euro-2016, я не заметил. За исключением новой схемы с тремя центральными защитниками и двумя крайними. А так, были в игре нашей сборной как хорошие, так и плохие моменты.

До игры я говорил, что никто не будет делать акцент на эти товарищеские игры – состав ещё будет меняться, нас ожидает череда новых футболистов.

Тренер сборной Ганы Авраам Грант о товарищеском матче с Россией в интервью «Спорт-Экспресс»:

«Летели пятью рейсами, потому что игра с Россией была организована в последний момент. Из-за этого не было ни одного рейса, на котором было бы достаточно мест для всей команды. Так, наш самолет из Лондона был забит до последнего человека».

Россия-Гана: 6 сентября 2016 - трансляция, время матча

Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Ганы покажут по Первому каналу ТВ. Начало в 19 часов.