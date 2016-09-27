Почти что превращение из Золушки в принцессу продемонстрировала супруга британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин на третий день официального визита в Канаду. Королевская чета накануне посетила городок в Британской Колумбии (провинция на западе Канады) под названием Белла-Белла. Но, конечно же, кардинальную смену наряда требовали контрастные мероприятия: с утра Кейт Миддлтон и принцу Уильяму предстояло разгуливать по дождевому лесу Великого медведя, а вечером - блистать на светском приёме в Доме правительства.

Но "модный контраст" привёл в восторг поклонников Кейт Миддлтон. Фото появились не только в СМИ, но и уже стали "гулять" по социальным сетям. Для похода в лес герцогиня Кембриджская выбрала удобные джинсы, клетчатую блузку с джемпером и сапоги. Тем самым, как отмечает издание Hello!, Кейт Миддлтон показала, что умеет со вкусом подобрать наряд и в масс-маркете: куртка Holland and Holland, джинсы Zara и высокие сапоги Penelope Chilvers. Отдельное внимание в СМИ уделили высоким коричневым сапогам герцогини.

Кейт Миддлтон уже успела прославиться как самая элегантная, и в то же время самая экономная представительница британской королевской семьи. Супруга принца Уильяма не боится появляться на публике в одних и тех же нарядах дважды - будь то платья или обувь.

На этот раз Кейт Миддлтон не на шутку удивила зарубежных стилистов - любимым сапогам Кэтрин уже около 12 лет. А последний раз их можно было увидеть на фото, сделанных во время визита пары в Бутан: тогда королевская чета побывала в горном буддийском монастыре. Также зарубежные СМИ уточняют, что приобрести эти сапоги можно за 475 $ на сайте дизайнера.

Перед официальным мероприятием герцог и герцогиня Кембриджские посетили дождевой лес Великого медведя и увидели перформанс от канадских индейцев. Они вручили Кейт Миддлтон и принца Уильяма в подарок специальные танцевальные жилеты, а также передали два наряда для их детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Для вечернего визита на званый приём в Правительственную резиденцию в Виктории Кейт Миддлтон выбрала алое платье с асимметричным декольте британского бренда Finella Midi Dress. Также на платье красовалась брошь в виде кленового листа, который ей выдала из королевской сокровищницы Елизаветы II.

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