Безудержное веселье и запредельная энергетика накроет Вас с головой в «Гелиос Отеле»!

В эти каникулы все зимние радости воплотятся в анимационных программах, увлекательных мастер-классах, творческих мастерских и квестах! Поиски Деда Мороза, снежные крепости и снежки, гонки на финских санях и катание с горки на ватрушках - все, что позволит насладиться русской зимой, будет ждать Вас в заезды:

• Рождественский пакет (2 - 5 января или 5 - 8 января)

• Тур на зимние каникулы (2 - 10 января)

• Тур на зимние каникулы (2 - 8 января)

Приехав на отдых в «Гелиос Отель», каждый найдет себе развлечение по душе: пинг-понг, теннис, баскетбол, лазертаг, пункт проката зимнего спортивного инвентаря, прогулки на квадроциклах и многое другое.

SPA отдых

Помимо активного отдыха и развлечений на свежем воздухе, у посетителей отеля есть возможность воспользоваться услугами SPA центра и банного дома. Вежливый персонал, качественное обслуживание, широкий спектр SPA-услуг и доступные цены сделают ваш отдых ярким и незабываемым: подробнее о SPA услугах.

Рестораны и питание

На десятом этаже отеля расположился потрясающий ресторан «Я и Ты», сквозь панорамные окна которого открывается грандиозный вид на Финский залив, г. Крондштадт и сказочный сосновый лес. Непревзойденные фирменные блюда от шеф-повара заставят любого гурмана вновь и вновь вспоминать это заведение.

Во время всего отдыха Ваше питание будет проходить в уютном и удобном светлом зале. Все блюда будут готовить профессиональные повара, которые готовят и славятся своими блюдами на всем побережье Финского залива.

Свежие продуты, качественное и разнообразное меню каждый день - Вы останетесь довольны абсолютно всеми блюдами, вне зависимости от Вашего вкуса.

Контактный зоопарк «Гелиосик»

Еноты, пекари, дикобраз, мангусты, сахарные поссумы, агути, обезьяны (среди них красавец Моня, породы "дымчатый мангобей", которого вы не встретите, даже в "Ленинградском зоопарке"), говорящий ворон, различные птицы, грызуны и большая коллекция рептилий.

Многие из зверюшек полностью ручные, что позволяет нашим гостям ближе общаться с питомцами нашего Зоопарка.

Зеленогорск - отличное место для тех, кому снится отдых, но нет возможности выбраться заграницу. Расслабиться на природе, от души отдохнуть и повеселиться с детьми достоин каждый. Зимой в центральном парке заливают великолепный каток, посетить который Вы можете, взяв коньки в пункте проката «Гелиос Отеля» за небольшую сумму.

Подробности на официальном сайте – http://gelios-otel.ru/

И группе «Вконтакте»

Гелиос Отель

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 593

Телефон: +7 (812) 702 26 26; 702 27 27

e-mail: online@gelios-otel.ru

Представительство в СПб:

ст.м. Крестовский о-в, Наб.Мартынова, 6

тел.: +7 (812) 495 54 54; 244 46 46