Новый год – праздник всё-таки семейный, и всё больше петербуржцев встречают его за городом – и природа ближе, и места для компании больше. Отдалённость от города уже не только не пугает, - она становится плюсом, дополнительным поводом сменить обстановку и «перезагрузиться». А возможности для этого действительно есть, учитывая, что территория Ленинградской области превышает по площади, например, Австрию или Чехию. При этом – маленький нюанс – уезжая, нам важно оставаться на связи. И, выбирая домик для аренды, любой активный человек спросит о наличии Интернета.

А много ли вообще нам нужно Интернета? Скорее всего, даже больше, чем кажется на первый взгляд: мы используем его и для рабочих вопросов, и для отдыха, чтобы пообщаться в соцсетях, и чтобы побыть наедине со своими мыслями, почитать, посмотреть кино и узнать новое. Ну а в новогодние каникулы, ожиданием которых наполняется наш город с первыми снегопадами, – всё это актуально вдвойне. Нам захочется поделиться яркими фото, видео, скачать пару десятков фильмов, чтобы ненадолго переключиться с хрестоматийной «Иронии судьбы», провести сеанс связи по Skype с родными и друзьями из других городов. Интернет сегодня – это и саундтрек нашей жизни, и кинозал в удобном кресле, и видеосвязь из эпицентра праздника.

2016 год для тех, кто пользуется Интернетом в Ленобласти, завершается сразу двумя хорошими новостями: теперь у всех операторов мобильной связи есть тарифы с безлимитным мобильным Интернетом. В октябре появился наиболее доступный на сегодняшний день тарифный план «Беспредельно чёрный» оператора Tele2. За 290 рублей, помимо Интернета, включены часы звонков и 200 SMS – с таким тарифом поздравить можно всех, для кого только найдутся слова... ну и фотографии! А для тех, кто планирует уехать в самые дальние точки Ленинградской области, где у мобильных операторов сигнал нестабильный, интересное предложение делает обновлённый оператор Skylink.

Он работает в уникальном для нашей страны стандарте LTE-450, который позволяет «покрывать» значительно большую территорию, чем обычная базовая станция. Оператор работает в шести стартовых регионах – Москве и Московской области, Тверской и Новгородской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таким образом, регионы вокруг главной российской трассы М-10 покрыты технологией LTE-450. Чтобы начать пользоваться Интернетом Skylink, нужно заранее побеспокоиться об оборудовании, после этого большой объём трафика и безлимит ночью, будут доступны вам за 990 рублей в месяц.

Чтобы возможности Интернета приносили пользу, новые знания и впечатления, мы предлагаем вам пятёрку интересных сайтов:

– http://iss.stormway.ru/ru/cam2.html – сайт даёт возможность увидеть нашу планету глазами космонавта, благодаря онлайн-трансляции c борта МКС;

– https://www.google.com/culturalinstitute/beta/ – виртуальные экскурсии по известным музеям мира;

– https://geoguessr.com/world/play – пройдя по ссылке, вы окажетесь в каком-то уголке Земли. Нужно угадать, где он находится;

– заходите на http://www.humandescent.com/ и удивляйтесь, какие неожиданные существа могут получиться, если скрестить хорошо известных миру животных;

– http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/ – на этом оригинальном сайте вас встретит волшебная дверь, открыв которую вы окажетесь в самом неожиданном месте планеты. Это может быть католический храм или магазин комиксов, красивейший итальянский дворик или швейная мануфактура в Китае. Смелее нажимайте и ждите сюрприз!

Некоторые скажут, что доступность мобильной связи и Интернета с телефона мешают личному общению и расслаблению. Мы же уверены, что во всём должна быть мера и гармония. И ограничить воздействие телефона гораздо приятнее сознательно, а не потому, что нет сигнала или закончился трафик. Пара рекомендаций для тех, кому это даётся не так просто: для уменьшения соблазна взять телефон стоит временно удалить приложения соцсетей или отключить всплывающие уведомления. Ставьте ночной режим, тогда вибрация и световой сигнал вас не побеспокоят.

Подробности оказания услуг, тарифов и подключения – на сайтах spb.tele2.ru и spb.skylink.ru.