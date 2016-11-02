Среди российских инвесторов и частных клиентов сохраняется устойчивый спрос на подмосковные земельные участки. Удовлетворяя этим потребностям, компания «Родные Земли» начала продажу расположенных в Московской области участков по цене, не превышающей 299 тыс. руб.

Участок в Подмосковье — это актив, не падающий в цене. Поскольку большинство поселков, в которых расположены участки, находятся в самом разгаре процесса обустройства, после завершения всех работ и создания мощной инфраструктуры земля в поселке будет стоить в несколько раз дороже. Инвестируя сейчас в участки по любому направлению до 299 000 рублей, можно получить выгоды, даже если не пользоваться этой землей.

Используя же участок по назначению, то есть для строительства уютного загородного дома в нескольких часах езды от городского шума, клиенты «РодЗема» получают множество ни с чем не сравнимых выгод.

Во-первых, комфортная близость к сердцу большого города. Поселки расположены в тихих живописных уголках Московской области вблизи крупных шоссе: Волоколамского, Горьковского, Дмитровского, Егорьевского, Каширского, Ленинградского и других. Это означает, что владелец дома в таком поселке будет наслаждаться чистым воздухом зеленой подмосковной природы, но при этом сможет быстро и легко добраться до самого центра столицы, зачастую даже быстрее, чем жители душных спальных районов Москвы.

Во-вторых, экология. Те, кто живет в Москве, понимают ценность чистого воздуха и чистой воды. Стоит выехать за пределы мегаполиса, как начинается девственно чистая природа. Контраст впечатляет, и все москвичи мечтают если не переехать за город, то хотя бы иметь дачу. Участки возле водоемов и с благоприятным рельефом стремительно раскупаются, поэтому стоит поспешить с приобретением земли в Подмосковье.

В-третьих, безопасность. Охраняемый въезд, чистота и аккуратность в поселке, на территории — достаточное количество детских игровых площадок, благоустроенные спортивные площадки, рядом школа и сад. Некоторые поселки уже обустроены всеми коммуникациями, некоторые в процессе, и это отличный шанс купить участок в перспективном месте по минимальной цене.

ООО «Родные Земли» — известный московский девелопер и собственник земель первичного рынка. В 2014, 2015 и 2016 гг. компания становилась лидером рейтинга Московского региона.

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