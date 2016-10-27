Это ограниченное предложение от группы строительных компаний «ЦДС» действует в октябре и распространяется на квартиры в новом корпусе известного квартала «Муринский Посад».

За счет этой акции цены на квартиры в первом корпусе этапа 4 жилого комплекса «Муринский Посад» соответствуют уровню начала строительства, а корпус уже готов на 65% и планируется к сдаче в конце 2017 года. С учетом скидок студии здесь стоят от 1,6 млн рублей, однокомнатные квартиры от 1,95 млн, а двухкомнатные – от 3 млн. И в эту сумму уже включена качественная отделка под ключ!

Например, если успеть приобрести в октябре квартиру в «Муринском Посаде», то на нее можно получить сразу три дополнительные скидки. Причем все они суммируются. Во-первых, скидку 5% – на нее могут рассчитывать абсолютно все. Во-вторых, скидку в 130 тысяч рублей, она действует на некоторые типы квартир, про них лучше уточнить в отделе продаж ГК «ЦДС». А в-третьих, дополнительную скидку от 25 тысяч до 100 тысяч рублей – ее размер зависит от того, выберете вы студию или «двушку». Те, кто приобретают однокомнатную, тоже без скидки не останутся – они получат 50 тысяч рублей.

Кроме скидок на квартиру, в корпусе 1 комплекса «Муринский Посад» действует еще и скидка 40% на паркинг. Плюс к этому на этапе 1 и 2 за паркинг можно рассчитаться в рассрочку* что очень удобно. Да и выгодно, рассрочка ведь беспроцентная.

А еще, если приобретать паркинг, то и на него тоже можно получить скидку. И не маленькую – 40%. Так что в сумме получается пять скидок!

Квартал возводится в 10 минутах ходьбы от метро «Девяткино». Концепция строительства этого проекта – «БК-Стандарт. Базовый комфорт» – включает в себя около 20 опций, характерных для жилья комфорт-класса. Технология кирпично-монолитного строительства позволяет с математической точностью создавать удобные планировки, соответствующие современным требованиям к жилому пространству. Здесь нет неиспользуемых метров, длинных коридоров и неуместных углов, вместо этого –просторные кухни, комнаты правильной формы и много солнечного света. «БК-Стандарт» – это не только качество и безопасность строительства, но и организация придомовой территории. Дизайнеры и архитекторы компании «ЦДС» продумали эргономику каждого метра жилого комплекса «Муринский Посад». Чтобы игровые, активные площадки и зоны для спокойного и уединенного отдыха не мешали друг другу, а создавали гармоничную среду для всех жителей. Помимо жилых домов в квартале планируется построить несколько паркингов, два детских сада и школу со стадионом.

Застройщик ООО «ИнвестКапитал». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

* Беспроцентная рассрочка на 4 года, при первом взносе 30%. Рассрочку предоставляет ООО «ИнвестКапитал».

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