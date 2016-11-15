Ленстройтрест не раз уже рассказывал об исследовании безопасности городских кварталов и выявленных закономерностях. Для тех, кто интересовался нашим голландским кварталом Янила Кантри или уже живет в нём, новостей сегодня не будет. А тем, кто хочет узнать побольше о шведском квартале IQ Гатчина, докладываем: безопасность IQ Гатчина тоже базируется на конкретных принципах, сформулированных западными специалистами и тщательно проверенных нами на петербургских реалиях.

В известной книге «Жизнь и смерть больших американских городов» исследователь Джейн Джекобс подробно анализирует факторы, влияющие на благополучие того или иного квартала. В ходе своих исследований Джекобс и её коллеги убедились: уровень безопасности в разных районах города зависит не только от количества полиции на улицах и социального состава жителей, но и от планировки самих кварталов.

Существует прямая связь количества правонарушений и оживлённости городских улиц: чем улица или квартал оживлённее, тем они безопаснее. Поэтому при проектировании мы соблюдаем следующие правила:

1. Улицы должны быть оживлёнными и удобными для пешеходов, то есть иметь достаточно широкие тротуары, за состоянием которых внимательно следят. Нет никакого прока в самом строго охраняемом и самом закрытом дворе, если идти до него надо вдоль тёмной пустынной дороги по узкой пешеходной дорожке, сосредоточившись только на том, чтобы не поскользнуться или не споткнуться. В таком состоянии человек не замечает ничего вокруг и становится лёгкой добычей злоумышленников.

2. Дома не должны быть слишком длинными и не образовывать замкнутых тёмных дворов. Кроме того, доступ в них должен быть ограничен автомобилям и посторонним людям.

3. Уличное освещение должно быть спроектировано так, чтобы во дворах и на улицах не оставалось тёмных, не просматриваемых зон.

4. Дорожки и бульвары внутри кварталов должны быть широкими и удобными. Кроме того, они не должны пересекаться с автомобильными проездами.

5. И, конечно, за растительностью во дворах надо ухаживать. Буйные заросли не только затеняют квартиры на первых этажах, но и мешают жителям наблюдать за происходящим во дворе из окон.

Проект IQ Гатчина предусматривает хорошую освещённость улиц квартала. На улицы обращены и коммерческие помещения, вдоль пешеходных дорожек расставлены скамейки, а на спортивных площадках предусмотрены места для болельщиков. Занятия здесь найдутся людям разного возраста, а это обеспечивает постоянный «мягкий» контроль за прилегающей к жилым домам территорией.

Кроме того, в IQ Гатчина спроектирована система видеонаблюдения с камерами, размещёнными в ключевых точках квартала и передающими информацию диспетчеру. А после сдачи домов в эксплуатацию за порядок и безопасность на территории будет отвечать профессиональная управляющая компания.

Если хотите узнать подробнее о шведском квартале IQ Гатчина, звоните в Ленстройтрест по телефону (812) 654 32 10.

Застройщик: ООО «ЛСТ Гатчина». Проектная декларация на сайте живи.рф