С началом учебного года для многих родителей становится актуальна тема выбора секции или кружка для ребенка. Какое учреждение дополнительного образования выбрать? В какой сфере лучше развить школьника? Какие знания и умения ему пригодятся? На чем делать акцент при выборе спортивной секции? Эксперты утверждают: единоборства лучший из вариантов спортивных секций для вашего ребенка.

Отдала ребенка без забот

На часах уже восьмой час вечера, однако, сын Ларисы Ефимовой, второклассник Артем до сих пор не дома. Мама признается: «У сына всегда было большое количество хобби и увлечений, начиная с раннего детства. Ребенок был настолько активным, что никогда не сидел просто так, всегда мог себя чем-то занять. Для нашей семьи оказалось весьма затруднительным выбрать из большого количества интересов ребенка основной, которому он будет уделять большее количество времени, по сравнению с остальными. Когда выбор все же был сделан, и на протяжении двух месяцев Тема ходил в музыкальный кружок, через какое-то время пришло понимание, что это не совсем его. Спустя время мы продолжили поиски интересного для сына досуга.

Хотелось не просто выбрать кружок, но и параллельно решить важные задачи: отдать в место, где работают над физическим и умственным развитием ребенка, дадут новые навыки и опыт. Часто приходилось переживать и за его окружение, а с работой за этим всем трудно уследить. В итоге, спустя время, мы отдали ребенка на секцию айкидо. Главные критерии, на которые мы обратили внимание при выборе секции айкидо, были таковы:

- Мальчик сможет постоять за себя, «держать удар» если нужно;

- Разовьет не только свои моральные и личностные качества, но и физическую форму;

- После учебного дня сможет развеяться и снять стрессовую нагрузку;

- Занимаясь спортом, улучшит свое здоровье;

- Приобретет не только хороших друзей, увлеченных тем же интересом что и он, но и грамотного и авторитетного наставника в лице инструктора по айкидо.

Конечный результат превзошел все наши ожидания: спустя два месяца наш парень так увлекся, что забыл про нас, так увлечен своими занятиями! (смеется)». Айкидо – отличный способ увлечь ребенка» - говорит многодетная мать.



Айкидо как образ жизни

Не отходя от заданной темы, мы решили взять интервью у Заурбека Гаджиева, основателя и руководителя клуба айкидо «Тен-Чи» додзё.

Прессс-портрет: Заурбек Гаджиев, руководитель и основатель школы айкидо «Тен-Чи» додзё.

• В 80-х гг. начал заниматься айкидо под руководством Альфата Махмудовича Макашева

• С 1991 года становится учеником Сихана Айкидо Айкикай Ясунари Китаура.

• В 1992 году создает «Тен-Чи» додзё.

• С 1991 года по настоящее время регулярно организует и принимает участие в международных семинарах Айкидо под руководством Сиханов Айкидо Айкикай.

• В 2010 году избран Президентом «Ассоциации клубов Айкидо Айкикай» международной организации, официально признанной Штаб квартирой Всемирного Центра Айкидо Айкикай Хомбу Додзе, Япония, г.Токио

• Является куратором: Центра Айкидо «Тандэн», Краснодарский край, г. Анапа.,

Пермской Краевой Федерации Айкидо «Сатори» и клуба айкидо «Мусуби» Московская область, г.Дмитров



Айкидо для детей и взрослых

Заурбек, почему Вы рекомендуете айкидо, прежде всего, именно детям?

З. Г.: Айкидо рекомендовано всем, и детям и взрослым, от мала до велика. В наш клуб айкидо мы набираем детей от 6 лет. При этом, замечу, мы не ограничиваемся возрастом и уровнем подготовки, поскольку рады всем. Почему мы рекомендуем айкидо? Главным принципом айкидо является использование силы противника против него самого. Нет атаки – пропадает смысл действия, нет ответа. Нет агрессии. Вырабатывается принцип выдержки, что особенно актуально в подростковом возрасте и в любой жизненной ситуации.

У каждого человека есть свои показания для занятий спортом, в частности, и для занятий данным видом единоборства. Но если дать Вам общие аргументы, безусловно, сюда можно отнести гармоничное физическое и умственное развитие, безусловное улучшение здоровья, улучшение эмоционального состояния и развитие личностного потенциала человека. Начать практиковать айкидо могут люди любой физической подготовки, даже те, кто никогда и ничем не занимался.

Можете рассказать подробнее о детских и взрослых группах? Как ведутся занятия? Есть ли какие-либо отличия в работе с детскими и взрослыми группами?

З. Г.: Опираясь на 25-летний опыт работы с детьми и взрослыми на базе нашего клуба можем сказать, что отличия между нагрузками для взрослых и детей, конечно, есть, но связаны они не только с возрастной разницей, но и с уровнем подготовки, а также, с особенностями детской психологии. Работа с детьми в нашей секции айкидо основана на наращивании динамики занятий и ежегодной периодической аттестации. Разумеется, мы адаптируем занятия в группах под возраст детей и их интересы. Отличается и система мотивации - мы постоянно поощряем наших воспитанников различными сертификатами и грамотами, радуемся их успехам вместе с ними. Также, на постоянной базе нашей школы айкидо каждый год осуществляется выезд на Черноморское побережье Болгарии, где мы организуем ежегодные летние тренировочные сборы. Данные сборы включают в себя не только прекрасный отдых и досуг, но и цикл постоянных тренировок.

Айкидо для взрослых, конечно, в ряде моментов отличается. Здесь упор должен идти, прежде всего, на мотивацию. Любому взрослому человеку, приходящему к нам нужно соблюдать дисциплину, а это сложно сделать без понимания того, зачем он решил развиваться в направлении айкидо. Сложности возникают и в процессе обучения: изначально бывает непросто привыкнуть слушать учителя и освоить продемонстрированный им прием, а также выполнять его, так как это необходимо, во избежание травм. В этом плане дети более податливы, поэтому работать с ними немного проще.

Среди большого выбора детских секций трудно выбрать достойную. Порекомендуйте способ найти лучшую секцию. На чем акцентировать внимание при ее выборе?

З. Г.: Сейчас любят говорить об индивидуальном подходе и всячески рекламировать себя. Однако критерии выбора подобной школы айкидо просты:

1. Обратите внимание не только на опыт инструкторов и их уровень мастерской квалификации, но и отзывы о данном клубе айкидо.

2. Уделите внимание содержимому объявления: если оно включает в себя информацию о наборе в группу учеников совершенно разных уровней подготовки и физических способностей, это может говорить о непрофессионализме и желании заработать. Опытные инструкторы айкидо не понаслышке знают, как трудно объединить людей с разными возможностями в рамках одной группы.

Например, в нашем клубе программа занятий разработана таким образом, что позволяет пройти все ступени обучения от новичка до уровня черного пояса и при желании, в дальнейшем, стать инструктором

3. Еще одной рекламной уловкой, которая часто не имеет ничего общего с реальностью, является научить всем видам боевых искусств сразу, поскольку на изучение одной боевой дисциплины могут уйти годы.

Как же тогда правильно выбрать школу айкидо?

З. Г.: Прежде всего, я рекомендую посетить пробное занятие в клубе. На сегодняшний день в «Тен-Чи» додзё и подобных, вы можете сходить с ребенком на первое занятие или открытый урок. Это отличная возможность воочию оценить настрой инструкторов и их уровень профессионализма. Педагог дисциплины может быть не в состоянии совладать с собственными нервами из–за неправильных движений учеников, чего быть не должно. Постарайтесь оценить и педагогическое мастерство сэнсея, и форму подачи дисциплины: в традиционном додзё айкидоку учат максимально абстрагироваться и не обращать внимание на все события, голоса и многое другое, что происходит вокруг. В случае, если Вы не видите подобное, а инструктор преподает, злоупотребляя профессиональной терминологией, не стремясь найти подход к каждому воспитаннику – Вам не стоит останавливать свой выбор на данном месте.



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