Из чего складывается загородный уют? Небольшой дом – пусть не коттедж, но точно не «высотка». Много зелени. Простор. Где-то поблизости речка или озеро. Это здорово. А если добавить еще школу и детсад во дворе, беспроблемную парковку и возможность заказать ремонт по собственному проекту – получится малоэтажный финский городок Юттери от Ленстройтреста.

Хорошие проекты становятся понятны не сразу, но живут долго. И счастливо. В домах жилого квартала Юттери, который Ленстройтрест строит в Колпино на берегу Малой Ижорки, всего четыре этажа (и пятый мансардный), так что квартал не давит масштабами. При этом в нем есть все, что необходимо для полноценной городской жизни – радующие глаз пропорции, теплые бежевые тона лаконичных фасадов, богатый выбор планировок, качественная шумоизоляция, просторные балконы, мощеные дворы, въезд в которые ограничен для автомобилей (за исключением транспорта экстренных и коммунальных служб).

Для работы над кварталом Ленстройтрест привлек финского архитектора Юкку Тикканена, и все уютные детали закладывались еще на стадии проектирования: и машиноместа для каждой семьи по периметру квартала, и сквер, и школа с детским садом, похожим на сказочный замок. Кстати, подготовка к строительству детского сада уже началась.

Малоэтажное строительство в городах зачастую считается роскошью. Тому, безусловно, есть причины – высокая цена и дефицит земли, дороговизна строительства коммуникаций и сетей при низкой плотности населения. Но иногда по-другому просто нельзя – ведь архитектурный облик квартала должен быть не только красивым и современным. Он должен гармонировать с природным ландшафтом.

Стоит стиснуть многоэтажными домами небольшое озеро или маленькую речушку, как они начинают выглядеть болотцем. Но любой водоем – это очевидное преимущество и для архитектора, который получает возможность добавить в свой проект еще одну «изюминку», и для тех, кто будет жить в новых домах. И такое преимущество нельзя терять.

Поэтому Юттери спроектирован малоэтажным, а от внешнего облика квартала возникает ощущение жизни на базе отдыха, близости к природе в сочетании с домашним уютом. Кроме того, на берегу Малой Ижорки для жителей квартала обустраивается дополнительная рекреационная зона, где можно будет организовать пикник. Или ранним утром выйти на рыбалку – и для этого не потребуется никуда ехать.

Первая очередь Юттери сдана, вторая и третья строятся. И еще. Будущим жителям Юттери застройщик предлагает возможность купить квартиру с индивидуальной отделкой, разработав собственный проект дизайна интерьера и заказав ремонтные работы с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки».

Возможно, имеет смысл сейчас – пока еще действует выгодные ипотечные ставки по программе ипотеки с господдержкой – подумать о покупке квартиры, отделанной по индивидуальному проекту, где, получив ключи, останется только расставить мебель. Узнать подробнее о малоэтажном финском городе от Ленстройтреста можно на сайте ЖИВИ.РФ или по телефону (812) 6543210

Проектная декларация на сайте www.живи.рф

Застройщик ООО «ЛСТ Проджект»