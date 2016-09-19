Вчера группа строительных компаний «ЦДС» заявила о старте продаж нового корпуса жилого комплекса «Приневский». Это вторая очередь большого проекта, который возводится в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Октябрьской набережной. Стоимость квадратного метра в комплексе «Приневский» сопоставима с ценами Ленобласти, несмотря на то что квартал строится в городской черте. К тому же в сентябре действуют дополнительные скидки, можно сэкономить до 600 тысяч рублей, да еще и получить отделку в подарок.

На какие скидки можно рассчитывать? В случае единовременной оплаты – 17% скидка при покупке однокомнатной квартиры и 12,5% по всем другим. Напомним, что единовременной оплатой считается не только покупка на собственные средства, но и ипотека. Сейчас к этой скидке прибавляется еще одна, размер которой зависит от площади выбранного жилья. К примеру, если брать студию, то скидка будет 100 тысяч рублей, если «однушку» – 150 тысяч, а если двухкомнатную квартиру – 200 тысяч.

И главный сюрприз для новоселов – отделка «под ключ» в сентябре идет в подарок. Хотя если вам эта услуга не нужна, то можно поменять отделку на дополнительную скидку до 5000 рублей с квадратного метра (кроме секций, где все квартиры с отделкой).

Жилой комплекс «Приневский» расположен на большой территории, которая застраивается по фирменной концепции «ЦДС» – «БК-Стандарт. Базовый комфорт», отвечающей всем современным представлениям о комфортном жилье. Здесь будут несколько домов разной высотности, два детских сада, школа, поликлиника и торговый центр. Кроме того, на территории комплекса расположатся несколько крытых и пристроенных паркингов и открытая гостевая автостоянка. Каждый двор тщательно спланирован, предусмотрены детские и спортивно-игровые площадки, будут установлены тренажеры для занятий воркаутом. Дворы спроектированы таким образом, чтобы всем было удобно и безопасно. Квартал планируется озеленить, разбить сквер, создать дополнительные места для прогулок и отдыха.

Такие проекты, как жилой комплекс «Приневский», – это воплощение комфортной жизни, где все, что надо, находится под рукой, во дворе дома. Не нужно объяснять, что это экономит массу времени и сил, которые можно потратить приятно и с пользой. Например, на прогулки по парку «Сосновка» или саду «Куракина дача», которые расположены недалеко от комплекса.

Но вокруг не только «зеленые» зоны, с торговыми зонами тоже все хорошо. В шаговой доступности несколько сетевых супермаркетов, а в 10–15 минутах езды крупные торгово-развлекательные центры, где есть не только шопинг, но и развлечения.

Благодаря тому, что новый комплекс строится рядом с единственным неразводным мостом, жители в любое время могут попасть на другой берег. Для тех, кто пользуется городским транспортом, поблизости станции метро «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Ладожская».

Застройщик – ООО «БалтИнвестГрупп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru