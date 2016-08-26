Покупка квартиры становится доступней. И это не только из-за цен, которые в последнее время держатся на минимальном уровне, но и за счет различных инструментов, которые предлагают застройщики и государство.

До недавнего времени люди зачастую не могли купить квартиру, имея даже субсидию на руках, из-за юридических проволочек и сложностей. Сейчас эта система изменилась в лучшую сторону. В частности, теперь можно приобрести квартиру как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. В том числе и в строящихся домах, что позволяет существенно сэкономить деньги. Помимо этого можно суммировать с субсидией материнский капитал, ипотечное кредитование и иные финансовые активы.

Во всех тонкостях самому разобраться сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Так, у одного из крупнейших застройщиков нашего региона – ГК «ЦДС» – работает управление кредитования и социальных программ. Его сотрудники помогут в самых сложных ситуациях, подберут оптимальные инструменты, а вам останется выбрать квартиру на свой вкус.

У «ЦДС» 19 жилых комплексов, некоторые уже заселены, там остались последние квартиры, другие строятся. Если вы хотите максимально сэкономить, обратите внимание на проекты на начальной стадии строительства. Например, жилой комплекс «Весна 3» в Кудрове. Дом аккредитован семью ведущими банками, возможна военная ипотека. До конца августа «ЦДС» даёт дополнительную скидку в 6% на покупку квартиры в ипотеку. Эта скидка суммируется со всеми остальными, которые постоянно действуют у застройщика. Экономия получается существенной!

Жилой комплекс «Весна 3» строится по фирменной концепции «ЦДС» – «БК-Стандарт. Базовый комфорт», которая известна правильными планировками квартир, соответствующими современным требованиям к пространству: расположение комнат, большая кухня, гардеробная и просторная лоджия. При этом в таких квартирах нет неиспользуемых метров, все продумано и удобно. Это основа концепции «БК-Стандарт», которую «ЦДС» разработала много лет назад и постоянно совершенствует. Помимо этого, есть еще около 20 опций, которые отвечают за качество и безопасность: от бесшумных лифтов до противопожарных датчиков в квартирах.

Все это больше характерно для дорогого жилья комфорт-класса, но «ЦДС» изначально устанавливает цены в доступном для большинства покупателей диапазоне. А с действующими скидками купить квартиру еще выгодней!

«Весна 3» строится в пригороде, соответственно цены на квадратный метр здесь существенно ниже, чем в городе. Но по факту Кудрово пригородом назвать сложно, от станции метро «Улица Дыбенко» всего километр, а это 15 минут пешком. Микрорайон активно развивается, уже сейчас здесь работают магазины, спортивный центр и медицинская клиника. На 1 сентября намечено открытие крупнейшей школы в Ленобласти, здесь будут современные классы, бассейн и три спортзала. Неподалеку планируется открытие ледовой арены для активного отдыха.

Всего в нескольких шагах от комплекса протекает река Оккервиль, на берегу расположен пляж с кабинками для переодевания, зонтиками и игровой площадкой. Вокруг раскинулся парк «Оккервиль», в котором можно прогуляться, покататься по дорожкам на велосипеде или устроить пикник.

Подробная информация на сайте www.cds.spb.ru, по телефону (812)320-12-00

Застройщик – ООО «Универсал Инвест». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.cds.spb.ru

Подробности акций уточняйте в офисах отдела реализации ГК «ЦДС».

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