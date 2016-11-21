Дожди, сильный ветер и до +6 градусов обещают синоптики в Петербурге в ближайшие дни. Оттепель задержится в городе еще на несколько дней, но комфортной погоду назвать будет сложно.

В начале недели сильных осадков в Петербурге не ожидается - днем до +3-5 градусов, ветер в порывах до 10-12 м/с, переменная облачность. К среде в городе может немного похолодать, но через нулевую отметку столбики термометров не перейдут.

Вторая половина недели в городе будет более ненастной - вероятны обложные и проливные дожди, ветер в порывах до 16 м/с, температура воздуха до +7 градусов. Наиболее сильный дождь синоптики обещают в субботу, 26 ноября.

По предварительным прогнозам, понижение температуры воздуха ожидается в Петербурге в последних числах ноября. В городе похолодает до -4 градусов, возможен небольшой снег, но о возвращении полноценной зимы с холодами и снегопадами синоптики пока не говорят - температура воздуха будет неустойчивой и в начале декабре возможен "плюс".