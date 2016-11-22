Жители Петербурга и Ленобласти вместе с подельниками из Карелии похитили 800 килограммов радужной форели из садков рыбного хозяйства в одном из заливов Онежского озера. Преступление произошло в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В краже форели участвовали шесть человек из Петербурга, Ленобласти, Петрозаводска и Кондопожского района. Злоумышленники похитили 376 рыб. По предварительным данным, совокупный ущерб от кражи рыб и икры составил 380 тысяч рублей.

Преступников задержали в момент отгрузки краденной форели из лодки в автомобиль скупщика.

- Задержание стало итогом операции, разработанной Управлением уголовного розыска МВД по Республике Карелия совместно с кондопожскими оперативниками. Им было известно, что несколькими лицами разработан план по хищению рыбы. Имущество, добытое преступным путем, злоумышленники намеревались реализовать посторонним лицам, - рассказали в ведомстве.

Следственные действия продолжаются.