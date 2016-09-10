Жители Санкт-Петербурга Елена и Евгений Шейдлины решили обменяться лицами – правда, понарошку. Фотограф Артём Брюхов напечатал снимки влюблённых, разрезал их на части, после чего девушка наклеила на себя с помощью скотча "кусочки лица Жени", а молодой человек – "кусочки лица Лены".

Получилась серия очень любопытных снимков. На одной фотографии у девушки – глаз и рот молодого человека, на другой – они же, только немного с другими эмоциями. Благодаря своему бойфренду Лена то удивлённо смотрит куда-то вверх, то хохочет, сверкая зубами. В свою очередь, Женя то выглядит косым – наклеенные глаза Лены смотрят в разные стороны, то облизывается языком своей девушки.

– Основным источником вдохновения послужила серия коллажей, в которой я рвал на кусочки огромное количество фотографий, экспериментируя именно с лицом, – рассказывает Metro автор идеи Артём Брюхов. – Решил, что нужно осуществить совместный проект именно с Леной Шейдлиной и её парнем Женей, потому как эти ребята обрели популярность в Интернете благодаря творческому подходу к контенту. Мы приятно провели время, вдоволь посмеялись, пощёлкали карточек и разошлись. А на этапе постпродакшна и ретуши всё было довольно просто, так как ребята обладают очень правильными и пропорциональными чертами лица, ну и на самой съёмке чётко понимали, что от них требуется в кадре.

Лена призналась, что идея понравилась ей сразу, учитывая, как долго она встречается с Женей.

– Как известно, со временем люди, живущие вместе и любящие друг друга, становятся всё больше похожи, – сказала девушка Metro. – Моим отношениям с Женей уже пять лет, так что смешение наших частей лица символизирует этот процесс. Артём Брюхов предложил эту идею, и я подумала, что было бы здорово сделать такой вот "романтический трэш". Процесс съемки разделили на два этапа – сначала меня с молодым человеком фотографировали для печати, а на следующий день Артём порвал напечатанные снимки по частям и стал примерять их на нас. Было смешно смотреть в зеркало в таком виде, казалось всё это страшно нелепым, но результат нам понравился!

Интересно, что Лена уже много лет использует в качестве псевдонима фамилию возлюбленного, а свою настоящую предпочитает не афишировать. Она – известный в Петербурге Instagram-блогер (более миллиона подписчиков), художник. Предпочитает называть себя "моделью для своих идей".