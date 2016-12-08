В Тольятти пришли морозы – бывает, температура здесь опускается ниже 14 градусов. Это ничуть не беспокоит 54-летнюю Галину Кутерёву, женщину, которая уже шесть лет, в любую погоду, появляется на улице в босоножках на высоких каблуках, мини-юбке и без головного убора. Местные называют её Снегурочкой.

Когда-то у неё была аллергия на мороз, она часто болела. Всё изменилось, когда Галина встретила психотерапевта, который полностью изменил её взгляды на жизнь. Вскоре она выкинула из гардероба все шубы и пальто.

– Будьте здоровы, будьте счастливы! – говорит Галина репортёру Metro, как только берёт трубку – даже не зная, кто её беспокоит. – С чего всё началось? Однажды осенью мне захотелось ходить в лёгкой одежде. Муж сильно удивился, мы ведь всегда покупали всё тёплое, укутывались. Но тогда мне вдруг стало так хорошо! Я ходила в джемпере и джинсах, даже когда в Тольятти начались морозы. На улице меня бросало то в жар, то в холод, но ощущения были приятные! Когда завыла метель, люди вдруг куда-то побежали, надев капюшоны и съёжившись. Как гуманоиды какие-то (смеётся). А на мне был лёгкий свитерок, под который проникали снежинки, щекотали. С тех пор у меня ничего не мёрзнет, кроме кистей рук. И я ни разу не болела.

Конечно, Галина прежде долго закалялась – бегала зимой вокруг местного стадиона, ходила с мужем на лыжах, принимала контрастный душ.

– Но этого мало, – говорит тольяттинская Снегурочка. – Закаливаться нужно с удовольствием! Люди одеваются из-за страха за своё здоровье. Но это их мысли! Однажды мы с мужем отправились зимой на святой источник. Я предложила ему окунуться, а он: "Ты что, я же заболею!" Я окунулась – всё было хорошо, а он, с этими вот негативными мыслями, окунулся – и, конечно, заболел. Я же всегда верю, что я здоровая, молодая и абсолютно счастливая. У меня нет никаких предубеждений насчёт температуры, всё зависит от настроения. Могу выйти, грубо говоря, при температуре -40, и всё будет нормально. Главное, правильно воспринимать то, что говорят прохожие. Если я не смогу нормально оценивать негатив, то возникает ощущение дрожи во всём теле, и я могу при -15 поспешить домой.

Жители Тольятти очень по-разному реагируют на женщину, спокойно разгуливающую в метель, будто оказалась где-нибудь в Египте или Турции:

– Одна женщина сказала: "Выпороть бы тебя!" Она думала, что я намного моложе и обращалась ко мне, как к дочке (смеётся). А ведь мой организм омолаживается! Другие подходят и говорят – ты что, не думаешь о себе, у тебя же почки, придатки. Есть такая поговорка: "У кого чего болит, тот о том и говорит". То, как мы думаем, так и живём! Всё начинается с головы!

Галина работает помощником воспитателя в детском саду – поначалу на работе с недоверием посматривали на Галину.

– Первое время руководство и сотрудники внимательно наблюдали за мной, но потом перестали удивляться, – вспоминает она. – Муж поначалу меня жутко стеснялся. Говорил – давай лучше я по другой дороге пойду (хохочет). А когда увидел, что за мной все бегут на улице, стал рядышком ходить. Мама сейчас радуется – раньше столько мучений со мной было! Больницы, поликлиники, постоянные переживания, что я мёрзну. Теперь этого нет.

Спортивный врач Андрей Звонков предупреждает, что необходимо долго закаляться, прежде чем жить так, как живёт тольяттинская Снегурочка.

– Если Галина натренировала свой организм на устойчивость к холоду, и у неё нормальная, адаптированная терморегуляция, то почему нет? – говорит Metro эксперт. – Естественно, у этой женщины выработаны адаптационные механизмы, она этим пользуется. А всем подряд это делать, конечно, не надо. Нужно приучать организм постепенно, закалять его, создавать определённые условия. Вы можете окунуться в прорубь разочек, но вы не можете жить в нём всю зиму! Должен быть определённый уровень подкожного жира, должна быть определённая система кровообращения. Человек – сложная система, которая может перенастраиваться, в зависимости от окружающих условий. Был такой Порфирий Иванов – старик, который ходил в портках зимой, с голым торсом, обливался водой на 20-градусном морозе, бородища у него была как у Черномора. Он проповедовал здоровый образ жизни. Может быть, Галина тоже пользуется этими учениями, этой методикой.