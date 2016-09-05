В России начнут штрафовать тех, кто захочет уклониться от переписи населения, сообщает "Коммерсантъ". Согласно внесённым и одобренным поправкам Росстата, за отказ предоставлять сведения о себе придётся заплатить штраф в размере 100-300 рублей.

Ещё одним нововведением является то, что перепись перестанет быть анонимной и её участников обяжут сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. При этом привычные вопросы анкеты также останутся. Ещё в поправках отмечается, что теперь принять участие в переписи можно будет и по интернету.

"Это государственное дело - знать, кто где живет, сколько народу, на этом социально-экономическая политика строится. Надо переходить к обязательному жесткому администрированию переписи, а использование интернета - требование времени", - цитирует издание руководителя Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем народонаселения Ольгу Воробьеву.

Воробьева также отметила, что подобные нововведения необходимы, так как на предыдущей переписи множество людей отказались впускать к себе переписчиков и данные пришлось брать из домовых книг.