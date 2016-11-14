Владимир Гарюгин : За жетоны в метро Петербурга будут выдавать чеки

61 год назад, 15 ноября 1955 года, открылась первая линия петербургской подземки. В преддверии праздничной даты к нам в редакцию пришёл начальник метрополитена Владимир Гарюгин, чтобы принять участие в прямой линии с читателями Metro. Нам поступило более 20 звонков, и все они были посвящены не предстоящему росту тарифов, как мы ожидали, а повышению комфорта пассажиров метрополитена.



Я регулярно вижу, как в вагонах расклеивают незаконные рекламные объявления. Я сама гоняю этих расклейщиков. Почему полиция и работники метрополитена с ними не борются?

Елена Николаевна

В.Г. Я не выдам страшной тайны, если скажу, что в метрополитене очень мало полицейских. Мы – один из городов России, который менее всего обеспечен сотрудниками МВД на станциях. И у них много функций, включая досмотр пассажиров. Кроме того, нет законодательства, по которому расклейщиков можно серьёзно наказать. В Москве в отношении нарушителей более жёсткие санкции. Поэтому бороться с незаконной рекламой приходится уже постфактум: прибегаем к специальным химическим составам, без которых эти объявления не отодрать.

Для пенсионеров открыты только пять турникетов. Это не очень удобно. Неужели нельзя разрешить нам проходить через все турникеты?

Борис Петрович

В.Г. Основные потери метрополитен несёт от несанкционированного пользования льготными билетами. Именно с этим связано то, что мы оставили для прохода пенсионеров по пенсионным карточкам пять турникетов. Этой мерой мы защищаем экономику метрополитена – чтобы не было неоплаченных проходов, и меньше была нагрузка на бюджет города. Мне кажется, что пяти проходов на станции вполне достаточно.

Факты Из-за аномальных снегопадов в ноябре этого года число пассажиров петербургской подземки резко увеличилось.

• 50–100 тыс. человек в день. Столько, по оценкам метрополитена, составил ежедневный рост числа пассажиров, вызванный аномальной погодой.

• 10 ноября. Наибольшее количество поездок в метро за время ноябрьских снегопадов было совершено в этот день. 10 ноября в подземке проехали около 2,8 млн пассажиров.

Для сравнения: 31 октября эта цифра не достигла и 2,6 млн пассажиров.

Я столкнулся с такой проблемой: у меня сломалась карточка «Подорожник», где были оплаченные поездки и лежали деньги. Чтобы перекинуть их на другую карточку, пришлось помотаться по всему городу. Неужели нельзя решить эту проблему по-человечески?

Вячеслав Юрьевич

В.Г. У нас действительно нет такой аппаратуры, чтобы в каждой кассе можно было бы проделать эту операцию. Но есть пункты по обслуживанию пассажиров, где подобные вопросы решаются. Но я в любом случае помечу себе эту проблему, и мы подумаем, как доставлять людям меньше неудобств.

Я каждое утро вижу, как на станции «Площадь Александра Невского» идут либо укороченные составы, либо пустые. Приходится ждать по 5–6 минут, чтобы добраться до станции «Гостиный двор». А там опять ожидание… С чем это связано?

Баранов Владимир

В.Г. У нас в метрополитене пять линий, а депо есть, к сожалению, только на трёх ветках. Поэтому на двух, где нет депо, в утреннее время идет выдача составов с других линий – вот они и идут порожняком на свои линии. Нам не хватает депо, поэтому мы с нетерпением ждём, когда в 2018 году заработает депо «Южное». Пока от этой проблемы нам не уйти.

Мы перенимаем опыт Москвы в части стоимости и пользования карточками. А не собираются ли у нас, как в столице, начать выдавать чеки в кассах при покупке жетонов и карточек?

Елена

В.Г. Собираемся, но здесь есть и проблемы. Сам, когда бываю в Москве, вижу, что выдача чеков создаёт очереди на станциях. Мы раньше писали в Минфин и получали разрешение избежать этой процедуры. Но сейчас, согласно новым требованиям, устанавливаем кассовые аппараты и начнём в 2017 году выдавать чеки. Это может создать некоторые проблемы, например, увеличить время кассовых операций.

Почему на станции «Ладожская» утром в часы пик работает на подъём лишь один эскалатор, а вечером в часы максимальных нагрузок на спуск тоже один? В вестибюль не войти – нужно 15 минут толкаться у дверей. А один эскалатор не работает четвёртый месяц.

Тамара Александровна

В.Г. Ремонт есть ремонт – пробежала машина 150 тысяч километров, мы обязаны её починить. Эскалаторы у нас, как правило, ремонтируются до двух месяцев. Четыре месяца – такого просто не может быть. Видимо, речь о ремонте разных эскалаторов. Да, «Ладожская» очень напряжённая станция, но мы в период ремонта специально над людьми не издеваемся: наши специалисты изучают пассажиропотоки и оптимизируют работу.

Я живу у станции метро «Улица Дыбенко», и там даже летом на ступеньках вестибюля скапливается вода. Чтобы войти в вестибюль, надо пройти через лужи, и осенью и зимой они не исчезают.

Ольга Ивановна

В.Г. У нас на всех станциях есть специальные ногоочистительные решётки. C этой проблемой мы чаще всего сталкиваемся в зимний сезон, когда люди приносят снег на ногах.

Я пользуюсь веткой «Купчино – Парнас», и там не хватает вентиляционных мощностей. Прямо дышать нечем!

Сергей

В.Г. Вентиляция у нас работает везде – без неё в метро нельзя. На вашей ветке есть много станций закрытого типа – там меньше объём циркулируемого воздуха. У нас Синяя линия – одна из самых пассажиронапряжённых. Может, поэтому у вас сложилось такое впечатление, что там с вентиляцией хуже?

Покупаю единую карточку, и меня расстраивает, что лимит поездок в метро – 70. Раньше ограничений не было. Не собираетесь увеличить?

Александр Николаевич Фокин

В.Г. Вы просто можете покупать другие виды проездных, по которым число поездок больше. В среднем, по нашим расчётам, по единому проездному пассажиры совершают 42-43 поездки в месяц. А ограничения на число поездок мы ввели из-за того, что были случаи продажи поездок у турникетов и попытки заработать на этом.

Раньше в вагонах метро была надпись – «Места для пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детьми». Теперь надпись «пожилые люди» исчезла. А молодёжь уступает нам место, только если стоишь прямо перед ними с клюкой.

Елена Николаевна

В.Г. У нас пиктограммы везде есть. Но раньше мы получали много писем от возмущённых людей, что «вы нас в метрополитене пытаетесь учить хорошим манерам. Мы и так, мол, в культурной столице живём и воспитывать людей – не то, чем транспорт должен заниматься». Но мы подумаем над этим вопросом. И я на прямой линии почувствовал, что это очень важный вопрос для наших пассажиров – на эту тему поступило три звонка. Может быть, привлечём для этого и газету Metro.