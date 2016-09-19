Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов прошёл на минувших выборах в Государственную думу по одномандатным округам. Парламентарий в городском ЗакСе с 2007 года. За это время он успел прославиться рядом законодательных инициатив. Одна из них, которая из проекта стала реальным законом, это закон о защите гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

По словам парламентария, он останется верен своим идеям и будет представлять их на федеральном уровне. При этом родной город депутат не собирается покидать.

- Переезжать из Петербурга ни я, ни моя семья не собираемся, - рассказывает Metro Милонов. - В Москву я буду ездить по необходимости. В Государственную Думу приду не с пустыми руками, а очень толстым портфелем законодательных инициатив. Это касается не только новых законов, защищающих детей - законопроект о запрете детской порнографии, педофилии, но и другого. Например, о создании детских организаций, поддержка сельского хозяйства и масса всего другого.

Напомним также, что Виталий Милонов ранее не раз оказывался в центре скандала. Он уличил певицу Мадонну в том, что для визита с гастрольным туром американская поп-дива оформила не трудовую, а туристическую визу. Он не раз проводил рейды в поисках незаконных борделей, пытался сорвать ЛГБТ-фестивали, и даже умудрился поскандалить во время праздничного шествия в День России, а также боролся с тем, чтобы знаменитый нудистский пляж в Дюнах сделали местом отдыха для всех.