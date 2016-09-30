В конце сентября на YouTube появился ролик свадьбы двух цыган из Словакии – 19-летней Евки и 20-летнего Лукаса.

Молодые люди связали себя узами брака 3 сентября 2016 года.

Как и тысячи других свадебных роликов это видео могли бы посмотреть только друзья и знакомые пары, если бы не одно обстоятельство – слишком большая роскошь праздника.

Жених, невеста и члены их семьи демонстрировали в кадре невероятное богатство.

Наряды молодоженов отделаны золотыми нитями, кольца Bvlgari усеяны драгоценными камнями, члены семьи раздают купюры музыкантами направо и налево. Во время одного из танцев гости бросают в шлейф платья невесты украшения и купюры в 500 евро. Влюбленных родственники также осыпают дождем из золотых монет.

Пожалуй, самым удивительным моментом ролика для пользователей Сети стало украшение платья невесты крупными денежными купюрами.

Ролик за неделю собрал уже более 350 тысяч просмотров.