Учительнице русского языка и литературы Румие Хусаиновой, которую подозревают в интимных отношениях с ученицей, предъявлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба СК России по Татарстану , школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 134 статьёй УК РФ.

По версии следствия, с июня 2016 года в городе Альметьевске обвиняемая четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей. Во время очередной близости, 21 августа у девочки открылось кровотечение, которое продолжалось несколько часов, после чего подросток была доставлена в медицинское учреждение.

Причастность к совершению преступления женщина признала в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время с ребёнком работают психологи. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.