Швейцарии в скором времени появится секс-кафе, где помимо еды и напитков можно будет заказать разного рода сексуальные услуги, при этом теплом и вниманием своего тела клиентов будут согревать не люди, а робопроститутки, сообщает издание The Daily Meal. Изначально планировалось, что интимный сервис возьмут на себя реальные девушки, а заказы посетители будут делать через Ipad, но законодательные ограничения не позволяют реальным людям работать в подобном заведении.

Проблема секс-кафе в Швейцарии связана с тем, что, хотя в стране проституция легализована, закон не позволяет совмещать общественное питание с оказанием секс-услуг. Именно поэтому предприниматель Брэдли Шарве (Bradley Charvet) решил закупить от шести до восьми высококачественных секс-роботов для своего заведения по цене от 1,8 тыс. до 3 тыс. долларов за штуку.

Отметим, что пока владелец кафе не получил разрешения от властей для начала работы своего заведения, тем не менее его открытие по-прежнему намечено на конец года. По данным издания, стоимость чашки кофе в "компании" с роботом составит 55 евро.