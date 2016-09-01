В эту субботу Детский театр Flying Banana Children’s Theatre устраивает премьеру необычной постановки «Сна в летнюю ночь» в небольшом уголке Великобритании в самом центре Москвы.

– Это адаптация Шекспира, написанная для детей поэтом Чарльзом Ламбом и его сестрой Мэри в 1809-м году, – рассказала Metro администратор театра Наталья. – Есть чтец, есть актёры, которые изображают то, о чём он рассказывает, есть струнный квартет. И боевые сцены со шпагами!

Музыку к предоставлению специально написал композитор и виолончелист Алексей Стеблёв. Декламировать текст будет английский актёр Мартин Кук. Прозвучит пьеса на языке оригинала, но, по словам организаторов, не всем знакомые староанглийские слова не должны испортить впечатление.

– Детям и некоторым взрослым, конечно, не всё понятно, так что лучше ознакомиться с сюжетом заранее, – советует Наталья. – Но у Мартина прекрасный шекспировский английский и так или иначе что-то записывается на подкорку. Это очень красиво.

Место для постановки тоже выбрали истинно британское – дворик англиканской церкви в Вознесенском переулке. Сам храм, построенный в 1884-м году по проекту ливерпульского архитектора Ричарда Фримена, создавался как образец викторианский готики и благодаря башенкам и тёмному кирпичу переносит проходящих мимо москвичей на Туманный Альбион.

– В церкви сменился капеллан и он открыт к разным предложениям, – поделилась Наталья. – А несколько лет назад здесь создали прекрасный сад, названный в честь королевы Елизаветы.