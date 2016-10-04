В России включили сервис Apple Pay, с помощью которого можно расплачиваться в магазинах, используя различные яблочные девайсы, вроде iPhone или Apple Watch, сообщается на сайте компании Apple. На данный момент настроить себе Apple Pay в России смогут лишь владельцы карт Сбербанка и компании MasterСard, обладатели же карт других банков смогут воспользоваться новинкой лишь со следующего месяца.

Как говорится в сообщении Сбербанка, опубликованном на корпоративном сайте, включить Apple Pay в России стоит уже потому, что в сервисе все операции конфиденциальны и безопасны, это гарантирует платформа Mastercard Digital Enablement Service (MDES), использующая передовые технологии: EMV, токенизацию, криптографию и биометрию.

"Когда клиент Сбербанка добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту Mastercard, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе Secure Element устройства", - говорится в пресс-релизе.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.