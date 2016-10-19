18 октября в Сети начал работу сервис Facedead, основной целью которого является помощь пользователям в удалении аккаунтов умерших людей. На данную идею автора проекта подтолкнул тот факт, что сейчас функция заморозки или удаления аккаунтов в некоторых популярных социальных сетях хоть и есть, но она несколько затруднена.

Автор идеи и разработчик сервиса Янис Рукавишников рассказал Metro, что для удаления аккаунта нужно сделать всего несколько простых шагов.

-Для удаления надо отправить заявку: люди заполняют данные, прикладывают свидетельство о смерти и сервис отправляет информацию в администрацию соцсетей. Сейчас такие опции есть. Лучше всего эта функция работает в Facebook. Но большинство людей не знают, что так можно сделать и что здесь есть множество проблем. В частности, с "Одноклассниками" чуть ли не через суд надо доказывать родство. Мы будем своеобразным посредником, агрегатором. Идея возникла несколько месяцев назад из-за понимания того, что если не проработать этот вопрос, то через несколько лет мёртвых в соцсетях будет больше, чем живых, учитывая то, что их количество растёт в геометрической прогрессии, - заявил он.

Рукавишников отметил, что пока сложно спрогнозировать, будет ли сервис пользоваться популярностью, однако уже сейчас ему начали поступать первые заявки на удаление, а также предложения о сотрудничестве с похоронными компаниями.

-Уже пришло несколько сотен заявок. Звонили также две похоронные компании, которые хотели продавать людям подобные услуги через нас. Пока что это базовая версия, хотим узнать, насколько это будет интересно, - высказался он.

Также автор проекта добавил, что разработчики не преследуют коммерческих целей и проект является исключительно социальным, поэтому работать он будет бесплатно.