Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил постановление о снижении прожиточного минимума в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

– Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г. на душу населения 9 889 рублей, для трудоспособного населения – 10 678 рублей, пенсионеров – 8 136 рублей, детей – 9 668 рублей, – говорится в документе.

При этом стоит заметить, что все эти показатели ниже тех, которые действовали ранее. Так, прожиточный минимум по стране снизился на 0,7% ( было 9 957), для трудоспособного населения – на 0,4%, для пенсионеров – 0,35%, для детей – на 1,25%.

Напомним, что величина прожиточного минимума в России определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне цен.

Его значение используется при формировании федерального бюджета, а также при определении размеров зарплат, стипендий, пособий и других соцвыплат.

В прошлый раз правительство понижало прожиточный минимум в четвёртом квартале 2015 года, а во втором квартале 2016 года он увеличился.