В России состоится Большой этнографический диктант-2016, в рамках которого будут оцениваться знания граждан страны о различных народах, населяющих наше государство. Тотальная проверка впервые пройдет в каждом из 85 субъектов России в 11:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

Этнографический диктант-2016: Сайт и участники

Проверить свои знания в этнографии может любой желающий старше 15 лет. И хотя к диктанту будут допущены люди вне зависимости от уровня образования, гражданства, социальной или религиозной принадлежности, есть одно ограничение — человек должен знать русский язык.

Для тех, кто решился опробовать свои силы в знании народов России, был создан сайт для этнографического диктанта www.miretno.ru. На нём можно найти все подробности мероприятия, а также список мест, отобранных для проведения теста.

Этнографический диктант-2016: Задания и вопросы

Для всех участвующих в диктанте создали одинаковые по сложности тестовые задания из 30 вопросов, которые посвящены культуре, традициям и языкам народов нашей страны.

"Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", - заявил ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Опубликовать конечные результаты теста планируется на сайте в весьма знаменательную дату - День народного единства, 4 ноября 2016 года. Кроме самих результатов там также представят правильные ответы на вопросы, а также разберут стандартные ошибки.

Этнографический диктант-2016: цели и задачи

С помощью тотального теста власти страны планируют не только оценить уровень этнографической знания россиян о народах, живущих в России, но и привлечь внимание к столь важному аспекту построения развивающейся страны как гармонизация межэтнических отношений.

Также результаты диктанта позволят властям регионов сформулировать рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.