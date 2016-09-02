В России могут отменить накопительную часть пенсии. Такой вариант не исключила вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальный блок. По её словам, на ближайшие три года (2017-2019) у государства не запланирован перевод средств в накопительную часть. Ранее Голодец говорила о заморозке накоплений только на 2017 год. "Это может быть и заморозка, это может быть отмена (накопительной части – прим. ред). Мы просто говорим, что её нету, а в какой форме, мы пока не знаем", заявила вице-премьер РИА "Новости".

Валерий Виноградов, советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, считает, что полный возврат к распределительной или солидарной пенсионной системе по образцу Советского Союза сегодня невозможен.

– На содержание такой системы просто нет денег, – говорит он Metro. – Классическая распределительная система предполагает достаточное число работающих, которые кормят энное число пенсионеров. Идеальное соотношение – четыре-пять работающих на одного пенсионера. Но такого не было даже в момент развала СССР в начале 90-х. А сегодня страна движется к демографической яме. Это совершенно очевидно. И в какой-то момент, к 2030 году соотношение может упасть до уровня один к одному. И в этой связи отмена накопительной части – самоубийство.

В большинстве стран как раз делают упор на пенсионные накопления, частные структуры, продолжает Виноградов. Они позволяют снять нагрузку с бюджета.

– Классический пример краха солидарной пенсионной системы – Греция, – отмечает эксперт. – Там государство постепенно увеличивало свои обязательства и несколько лет назад стало неспособно выплачивать пенсии гражданам.

По словам Виноградова, представить сегодня, как поступит правительство, невозможно. Причина в том, что у государства нет внятной, чёткой, долгосрочной пенсионной политики.

– Мы не знаем, какое решение будет принято даже через полгода, не то что через два-три года, – заключает советник президента НАПФ. – Пока это шараханье из стороны в сторону. То вводим баллы, то ещё что-то.

Заморозка пенсионных накоплений (мораторий на перевод денег в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании) действует четвёртый год подряд. Впервые решение было принято в 2014 году. Все изъятые из накопительной части средства идут на выплаты нынешним пенсионерам. По факту это конфискация денег, говорит Metro Андрей Заостровцев, профессор Высшей школы экономики.

– Когда накопления заморозили в третий раз – на этот год, уже было ясно, что накопительная часть пенсии перестанет существовать, – рассказывает он. – В сущности, это конфискация денег в бюджет в кризисное время. Люди три года уже платят повышенный налог – не 13% НДФЛ, а 19%. Конечно, в правительстве говорят, что эти изъятия компенсируют баллами. Но это всё из другой реальности. И через 10 лет пенсионной системой будут управлять совсем другие люди. В правительстве думают, что россияне уже смирились с перспективой заморозки.