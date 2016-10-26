В продажу поступила пластиковая "Армата"

На прилавках магазинов игрушек появилась масштабная модель новейшего российского основного танка с необитаемой башней Т-14 «Армата».

– Поскольку в последнее время модели современной техники набирают популярность, мы решили выпустить и «Армату», – рассказал Metro заместитель генерального директора фабрики «Звезда» Артём Радин. – Подготовка пластиковой модели заняла у нас полтора года. Сейчас её уже можно найти в продаже.

Перед тем как утвердить модель к выпуску, она прошла согласование с экспертом «Уралвагонзавода» по секретности.

– Они проверили, чтобы мы ничего лишнего не рассекретили, и сказали, что нужно убрать, – пояснил Артём Юрьевич. – Точность нашей модели с оригиналом порядка 90 процентов.

Такие игрушки поставляются в 80 стран по всему миру.

– «Звезда» давно сотрудничает с УВЗ. Мы выпускаем их «прыгающий» танк Т-90 и боевую машину поддержки танков «Терминатор», – отметил Радин. – Самая популярная из моделей техники – легендарный Т-34.

По словам Артёма, последнее время интерес к моделям современной техники растёт, и, возможно, танк «Армата», к которому другие страны проявляют интерес, в будущем подвинет гусеничного героя времён Великой Отечественной войны.