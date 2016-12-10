В Санкт-Петербурге на улице Маяковского полицейские в ходе рейда пресекли деятельность притона для занятий проституцией, сообщается на сайте МВД. Бордель располагался в одной из квартир дома 18. Наводку на "публичную квартиру" дали соседи.

Как отмечается в сообщении, в результате операции сотрудниками правоохранительных органов были задержаны восемь женщин, оказывающих сексуальные услуги за деньги. При этом в пресс-службе добавили, что четыре работницы были гражданками среднеазиатского государства.

"Все привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции для составления административных протоколов", – говорится в сообщении.