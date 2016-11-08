Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой Софит» сезона 2015-2016 годов была вручена в Петербурге вечером 7 ноября. Перед началом церемонии на Пионерской площади у ТЮЗа состоялась закладка "Аллеи звезд".

Несмотря на непогоду и засыпанную снегом красную дорожку, первые звезды на площади все же появились. Они отданы Борису Эйфману и Льву Додину.

Ведущими церемонии «Золотой Софит - 2016» стали актёры театра и кино Сергей Паршин и Сергей Мигицко.

Лауреаты премии "Золотой софит": полный список

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ

Номинация « Лучшая женская роль»

Анжелика Неволина за роль Лени Рифеншталь в спектакле «Синий свет» в постановке Олега Дмитриева. Малый драматический театр – Театр Европы.

Номинация «Лучшая мужская роль»

Ефим Каменецкий за роль Вени в спектакле «Бесконечный апрель» в постановке Ивана Латышева. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

Номинация « Лучшая роль второго плана»

Виктор Смирнов за роль Норандо в спектакле «Ворон» в постановке Николая Рощина. Александринский театр.

Номинация «Лучший актерский ансамбль»

Руслан Барабанов, Виктор Княжев, Алена Кучкова, Рустам Насыров, Карина Разумовская за ансамбль в спектакле «Крещенные крестами» в постановке Вениамина Фильштинского. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова.

Номинация «Лучший спектакль малой формы»

«Спасти камер-юнкера Пушкина» в постановке Татьяны Ворониной.

Театр «Суббота».

Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»

«Гамлет» в постановке Льва Додина. Малый драматический театр – Театр Европы.

Номинация «Лучшая работа режиссера»

Лев Додин за постановку спектакля «Гамлет». Малый драматический театр – Театр Европы.

Номинация «Лучшая работа художника»

Владимир Фирер за сценографию спектакля «Прикинь, что ты – Бог». Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

Специальный приз Экспертного совета

«За режиссерский дебют»

Андрею Гончарову, Михаилу Лебедеву, Николаю Русскому

за постановку спектакля «Три текста про войну». Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова.

Моноспектаклю «Записки юного врача» в постановке Григория Козлова. Театр «Мастерская».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Номинация «Лучший спектакль в оперном театре»

«Сельская честь» в постановке Юрия Александрова. Дирижер – Александр Гойхман. Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»

Надежда Сердюк за роль Боярыни Морозовой в спектакле «Опричник» в постановке Виктора Высоцкого. Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»

Владислав Сулимский за роль Симона Бокканегры в спектакле «Симон Бокканегра» в постановке Андреа Де Роза. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая мужская роль в балетном спектакле»

Александр Сергеев — за роль Евгения в спектакле «Медный всадник». Хореография Ростислава Захарова, Юрия Смекалова. Постановка Юрия Смекалова. Дирижер – Владислав Карклин. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле»

Любовь Андреева — за роль Милюковой в спектакле «Чайковский. PRO et CONTRA» в постановке Бориса Эйфмана. Академический театр балета Бориса Эйфмана.

Номинация «Лучший спектакль в жанре оперетты и мюзикла»

«Белый. Петербург» Г.И. Фиртича в постановке Геннадия Тростянецкого. Музыкальный руководитель и дирижер – Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.

Номинация «Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле»

Лина Нова за роль Рассказчицы в спектакле «Иосиф и его удивительный плащ снов» в постановке Алексея Франдетти. Музыкальный руководитель Ирина Брондз, дирижер – Сергей Тарарин. Театр «Карамболь».

Номинация «Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле»

Виктор Кривонос за роль Аполлона Аполлоновича Аблеухова в спектакле «Белый. Петербург» в постановке Геннадия Тростянецкого. Музыкальный руководитель и дирижер – Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.

Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»

Александр Орлов — за сценографию спектакля «Рождественская сказка» в постановке Алексея Степанюка. Музыкальный руководитель и дирижер –Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре»

Ирина Чередникова — за костюмы к спектаклю «Рождественская сказка» в постановке Алексея Степанюка. Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Специальные призы Экспертного совета

Создателям спектакля «Ноев ковчег» за тонкое стилистическое воплощение оперы-миракля Бенджамина Бриттена. Режиссер-постановщик – Александр Петров, музыкальный руководитель и дирижер – Аркадий Штейнлухт, художник-постановщик – Наталья Клёмина. Театр «Зазеркалье».

Исполнительскому ансамблю спектакля «Чайковский. PRO et CONTRA», за высокое мастерство и самоотдачу. Постановка Бориса Эйфмана. Академический театр Балета Бориса Эйфмана.

ТЕАТРЫ КУКОЛ

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»

«Пиковая дама» в постановке Анны Викторовой, Дениса Шадрина. Театр «Кукольный формат».

Номинация «Лучшая роль в театре кукол»

Анна Сомкина – за роли в спектакле «Колино сочинение». Режиссер Яна Тумина. Продюсерский центр «КонтАрт».

Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»

Анна Викторова – за сценографию и создание кукол спектакля «Пиковая дама». Режиссеры Анна Викторова, Денис Шадрин. Театр «Кукольный формат».

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕАТРЫ

Номинация «Лучший спектакль»

«Пер Гюнт». Режиссер Юлия Панина. Театр «Особняк».

Номинация «Лучший актерский дуэт»

Алиса Олейник, Дмитрий Поднозов – за роли в спектакле «Корабль Экзюпери». Режиссер – Яна Тумина. Театр «Особняк».

Номинация «Лучшая работа художника»

Алевтина Торик – за сценографию к спектаклю «Двенадцатая ночь». Режиссер – Петр Васильев. Камерный театр Малыщицкого.

Специальные призы Экспертного совета

Илье Ампилову, Дмитрию Кушнирову, за талантливую актерскую работу в дебютных ролях Сапо и Сепо (спектакль «Пикник», театральная компания «Открытое пространство»)

Режиссеру Андрею Корионову, художнику Ирине Долговой за успешное синтетическое воплощение действенного и пространственного замысла в спектакле «Пикник на обочине». Театр «За Черной речкой».

ПРЕМИИ НОМИНАЦИОННОГО СОВЕТА

«За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга»

Льву Абрамовичу Додину - народному артисту России, лауреату Государственных премий СССР и РФ, художественному руководителю – директору Академического Малого драматического театра – Театра Европы

Борису Яковлевичу Эйфману - народному артисту России, лауреату Государственной премии РФ, художественному руководителю Академического театра Балета Бориса Эйфмана.

Золотой знак «За самоотверженный многолетний труд по воспитанию новых театральных поколений для российского театра»

Евгению Юрьевичу Сазонову - заслуженному работнику культуры РСФСР, художественному руководителю Театра юношеского творчества