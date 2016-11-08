7 ноября состоялось открытие театральной Аллеи звезд на Пионерской площади. Сильная метель и непогода не помешали заложению звёзд, гостей церемонии было немало.

Красную дорожку приходилось несколько раз расчищать от снега. Первые две звезды, с которой начинается аллея, были отданы лауреатам премии «Золотой Софит» за уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга – Борису Яковлевичу Эйфману и Льву Абрамовичу Додину.

Ведущими церемонии «Золотой Софит - 2016» стали актёры театра и кино Сергей Иванович Паршин и Сергей Григорьевич Мигицко. Лучшим спектаклем в жанре оперетты и мюзикла признали мистерию «Белый. Петербург» в постановке Геннадия Тростянецкого.

«Пиковую даму» наградили в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

«Пер Гюнт» забрал статуэтку в категории «Лучший спектакль негосударственного театра».

«Спасти камер-юнкера Пушкина» наградили в номинации «Лучший спектакль малой формы».

Главной интригой, но отнюдь не неожиданностью, стало вручение «Золотого софита» в номинации «Лучший спектакль на большой сцене» спектаклю «Гамлет» в постановке Льва Абрамовича Додина.

В номинации «Лучшая работа режиссёра» жюри отдало предпочтение Льву Додину.