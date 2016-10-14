Уже через неделю в субботу, 22 октября, в Петербурге пройдёт рыцарский турнир. Он соберёт на одной площадке искусных бойцов и молодых спортсменов. Им предстоит продемонстрировать свое мастерство и подтвердить статус Санкт-Петербурга как одного из центров развития исторического фехтования, сообщают организаторы.

У зрителей будет шанс увидеть ведущих бойцов города, поддержать команды и узнать больше о клубах исторической реконструкции.

- На одной площадке параллельно пройдут соревнования в направлениях спортивного меча, исторического средневекового боя и военного фехтования, — рассказал Metro Сергей Иванов, МОО СРВИР «Доблесть веков».

Отдельное пространство будет посвящено историческому средневековому бою (ИСБ).

Турнир пройдет 22 октября, с 12:00, в Центре спорта Калининского района по адресу улица Демьяна Бедного, дом 9а.

Вход свободный.