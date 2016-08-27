Представители петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ( СПбО ВООПИиК) подготовили заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. Во время проверки состояния объектов культурного наследия накануне был выявлен факт полного демонтажа объекта культурного наследия регионального значения “Дача при саде “Озерки”. Деревянный дом находился по адресу: Береговая ул., д. 4 литера А.



"На месте памятника, находившегося под государственной охраной, сейчас лишь несколько брёвен и фрагмент строительных лесов, - заявили СМИ представители ВООПИиК. - Уничтожение объекта культурного наследия является уголовно наказуемым".



По данным общества, эта дача была единственной постройкой, сохранившейся от большого увеселительного комплекса сада “Озерки”. Она была построена между 1877 и 1879 гг., c 2001 г. являлась выявленным объектом культурного наследия. В 2014 году была согласована государственная историко-культурная экспертиза, обосновавшая включение данного памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.



По имеющейся информации, здание находилось в оперативном управлении Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.