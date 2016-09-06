Соответствующее заявление было сделано на главной странице сайта сети (см. скриншот).

В объявлении говорится: «Услуги в наших парикмахерских салонах выполняются в строгом соответствии с внутренними стандартами обслуживания, технологического процесса и сервиса. Вам может быть отказано в той или иной услуге, если она не соответствует внутренним стандартам компании. В парикмахерской запрещено: приносить или распивать алкогольные напитки, присутствовать женскому полу, находиться представителям нетрадиционной ориентации».

Связаться с основателем этой сети парикмахерских Михаилом Корецем Metro не удалось. Сотрудник флагманского салона сообщил нам, что его начальник улетел в отпуск в Таиланд, а сам он не может разговариваться из-за огромной занятости.

Но в разговоре с журналистами "Радио Балтика" Михаил сегодня признался, что запрет связан с тем, что у него был неприятный опыт общения с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и его беспокоит большое количество геев и лесбиянок вокруг. По словам директора сети, сотрудники его заведений будут в мягкой форме отказывать геям в обслуживании, ссылаясь на нехватку мастеров или времени.

Пётр Глущенко, заслуженный юрист РФ – По большому счёту такое объявление может считаться дискриминацией. Руководитель данного учреждения ни в коем случае не должен так подставляться. Он может лично заявить клиенту: “Я не умею, не могу, мне противно”. Это – пожалуйста! А вывешивать какие-то объявления или документы о том, что у него есть некие предпочтения – это запрещенный законом вариант. Оскорбленный человек имеет полное право обратиться в суд, если он считает, что это нарушение его прав. По сути, это покушение на его законные интересы, его имидж. В законодательном плане у нас сие (от ред. обслуживание в парикмахерских гомосексуалов) не запрещено.

Глава правозащитной ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков считает такой подход лицемерием, а объявление на сайте – недобросовестным способом прорекламироваться.

– Если говорит не о юридической стороне, а о чисто человеческой, то у меня есть версия, что всё это своеобразный чёрный пиар, чтобы люди запомнили название парикмахерской, – размышляет Юрий. – Что касается юридической стороны, то во-первых, такие явления носят дискриминационный характер. Во-вторых, есть закон о защите прав потребителей. Для таких компаний, которые не являются каким-то закрытым клубом, закон не устанавливает ограничений по типам, видам и другим признакам потребителей. Любой клиент, который обратился в это заведение и получил отказ из-за того, что он – гей, имеет основания для обращения в суд.

То, что в объявлении на сайте говорится одно, а отказывать в салонам клиентам будут по другим «необидным» причинам, Гавриков считает политикой двойных стандартов.

– Они с одной стороны боятся каких-то юридических последствий, а с другой стороны делают заявления о том, кого не будут обслуживать. Вы, ребята, уж определитесь – либо вы на елку лезете, либо шишки собираете! Это всё равно, что публично заниматься антисемитизмом, а потом при уголовном преследовании заявлять: “Нет, нет, я не ненавижу евреев”, – считает представитель ЛГБТ-движения.